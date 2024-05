Flughafen Salzburg baut neues Terminal

Salzburg Airport (Foto: Flughafen Salzburg)

Der Flughafen Salzburg muss einen neuen Terminalberich bauen, das Vergabeverfahren hat ATP architekten ingenieure und ATP sustain gewonnen.

Die Terminallandschaft des Salzburger Flughafens – mit dem Basisgebäude aus dem Jahre 1966 – ist baulich, technisch und in Bezug auf behördliche Vorgaben am Ende seines Lebenszyklus angekommen. Eine grundlegende Erneuerung ist für einen internationalen Flughafenbetrieb in Salzburg unabwendbar. Für das Projekt hatten sich unter anderem auch ATP architekten ingenieure und ATP sustain beworben und konnte mit innovativen Ideen das Vergabeverfahren für sich entscheiden. „Für die Findungsphase eines attraktiven Planungskonzeptes haben wir uns Zeit genommen. Das vorgelegte Erstkonzept von ATP architekten ingenieure wurde in der Bewertungskommission als Bestes bewertet. Damit haben wir eine gute Basis, auf der in den kommenden Monaten in der weiteren Planungsphase aufgebaut werden kann. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Flughafenterminal dann wirklich aussehen wird. Es soll nicht nur sämtlichen Anforderungen eines modernen, energiesparenden und internationalen Verkehrsflughafens entsprechen, sondern auch die erste Visitenkarte für ankommende Gäste unserer Region sein“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. „Der Salzburg Airport spielt eine wichtige Rolle als treibende Kraft für Wirtschaft, Tourismus und Beschäftigung in unserer Region. Die Terminalentwicklung ist ein bedeutender Schritt, um den Wirtschaftsstandort Salzburg weiter zu festigen und die regionale Wertschöpfung anzukurbeln“, so Aufsichtsratsvorsitzender Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Neben dem Hauptprojekt „Terminalentwicklung“ sind noch diverse zusätzliche bauliche Adaptionen nötig, um dann schließlich bis 2033 den Flughafen in ein energieoptimiertes Gesamtensemble transformieren zu können. Die derzeitige Terminallandschaft des Flughafens besteht aus mehr als einem Dutzend Bauteilen, die während der Jahrzehnte im Rahmen von Anpassungen oder Zubauten zum Hauptgebäude aus dem Jahr 1966 entstanden sind. Diese einzelnen Baukörper werden nun rundum erneuert, erweitert, architektonisch und räumlich verbunden und an moderne technische und behördliche Standards angepasst. Das Abflugterminal 2 wird erweitert und umgebaut, die zentralliegende Check-In-Halle adaptiert und um eine Gastronomie- und AIRlebnisweltebene aufgestockt und mit dem sukzessive neu gebauten Ankunftsterminal 1 die neue Terminallandschaft des Salzburger Flughafens bilden.