Winterflugplan ab Salzburg

Eurowings Airbus A319 in Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Der Flughafen Salzburg gibt einen Ausblick auf den Winterflugplan mit schönen Badedestinationen und interessanten Zielen für Städtereise.

Der Flughafen Salzburg stellt seinen neuen Winterflugplan 2023/2024 vor. Für Sonnenanbeter und Tauchfans geht es ganzjährig nach Ägypten (Hurghada) und diesen Winter auch neu nach Marsa Alam. Wer der Kälte entfliehen möchte, für den bieten sich bis Ende April auch die kanarischen Inseln an. Mit Eurowings geht es zweimal wöchentlich nach Gran Canaria und einmal pro Woche nach Teneriffa. Städtedestinationen für eine kleine Auszeit sind begehrt, hier bieten sich Kurztrips nach London an, aber auch Bristol, Dublin oder etwa Manchester werden zweimal wöchentlich angeflogen.

Die Ganzjahresverbindung nach Amsterdam mit Transavia ist bereits ein Städteklassiker, verstärkt wird diese Destination durch zwei wöchentliche Verbindungen mit der Lufthansa-Tochter Eurowings. Zudem fliegt Transavia bis zu täglich nach Rotterdam sowie dreimal pro Woche nach Eindhoven.

Die deutschen Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Köln sind bereits „Traditionsstrecken“ und stehen hoch im Kurs. Wieso nicht einmal ein paar Tage Sightseeing im Winter einplanen? Auch Belgrad wird ganzjährig mit Air Serbia angeflogen. Für all diejenigen, die das Außergewöhnliche suchen und Europa den Rücken kehren wollen, gibt es ebenso Angebote im Flugplan. Turkish Airlines fliegt täglich in die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei, nach Istanbul, und flydubai dreimal wöchentlich nach Dubai, in die Stadt der Superlative. Gerade über die großen internationalen Umsteigeflughäfen wie Frankfurt, Istanbul, Amsterdam, Dubai oder Düsseldorf kann man exotische, kulturell einzigartige und spannende Fernreiseziele auf der ganzen Welt erreichen. So fliegt man z.B. mit flydubai mit nur einmal Umsteigen in das thailändische Krabi oder nach Sri Lanka.

Incoming Verkehr für Salzburger Naherholungsgebiete wichtig

Ergänzt wird das Flugprogramm durch einen starken Incoming-Verkehr aus altbewährten Quellmärkten wie Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Skandinavien, Island und vor allem Deutschland. Mit diesen Flugverbindungen reisen jedes Jahr tausende Fluggäste nach Salzburg, um ihren Urlaub in den umliegenden Skigebieten oder in der Kulturhauptstadt Salzburg zu verbringen.

Flughafen Salzburg