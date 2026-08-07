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Norwegian Air Shuttle präsentiert Julizahlen

Norwegian Air Shuttle konnte im Juli 2026 insgesamt 2,701 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus fünf Prozent.

Emirates Airbus A380
Emirates sucht Kabinencrews in Deutschland
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07.08.2026 PS

Emirates sucht Kabinencrews in Deutschland

Emirates sucht neues deutschsprachiges Kabinenpersonal und veranstaltet im August 2026 sowie im September Recruitment Open Days in Deutschland.

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Airbus A220300 Air Baltic Bild1
airBaltic präsentiert Julizahlen
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Airliner

07.08.2026 PS

airBaltic präsentiert Julizahlen

airBaltic konnte im Juli 2026 insgesamt 558.000 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren drei Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Flughafen Frankfurt Vorfeld
Fraport-Verkehrszahlen im Juni 2026
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07.08.2026 PS

Fraport-Verkehrszahlen im Juni 2026

Im Juni flogen rund 5,7 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Aufkommensminus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Embraer Wideroe 1
Widerøe meldet Julizahlen
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07.08.2026 PS

Widerøe meldet Julizahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Juli 2026 insgesamt 359.921 Passagiere, das waren ein Prozent weniger als im Juli des Vorjahres.

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner
Mit LOT Polish Airlines nach Hanoi
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06.08.2026 PS

Mit LOT Polish Airlines nach Hanoi

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines baut das Streckennetz nach Asien weiter aus und fliegt ab dem 31. März 2027 in zehn Stunden 25 Minuten neu nonstop nach Hanoi.

Azubis 2026 Flughafen Hannover.jpg
Neue Azubis am HAJ gelandet!
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06.08.2026 PS

Neue Azubis am HAJ gelandet!

Erstmals starten zwei Auszubildende zur Immobilienkauffrau am Flughafen. Zwölf junge Menschen sind am vergangenen Montag am Hannover Airport in das Berufsleben gestartet.

Transavia Boeing 737
Mit Transavia von Brüssel nach Porto
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06.08.2026 PS

Mit Transavia von Brüssel nach Porto

Transavia setzt ihre Expansion am Flughafen Brüssel mit der Aufnahme einer neuen Route nach Porto in Portugal fort und bietet ab dem 14. Dezember 2026 drei wöchentliche Flüge an.

Volaris Airbus A320
Volaris präsentiert solide Julizahlen
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06.08.2026 PS

Volaris präsentiert solide Julizahlen

Volaris konnte im Juli 2026 insgesamt 3,311 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von 19,8 Prozent.

Riyadh Air Boeing787 .jpg
Riyadh Air baut Streckennetz weiter aus
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Airliner

06.08.2026 PS

Riyadh Air baut Streckennetz weiter aus

Riyadh Air nimmt tägliche Flüge nach Mumbai in Indien auf und erweitert das Streckennetz auf acht Destinationen.

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