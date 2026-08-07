Norwegian Air Shuttle präsentiert Julizahlen
Norwegian Air Shuttle konnte im Juli 2026 insgesamt 2,701 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus fünf Prozent.
Emirates sucht Kabinencrews in Deutschland
Emirates sucht neues deutschsprachiges Kabinenpersonal und veranstaltet im August 2026 sowie im September Recruitment Open Days in Deutschland.
airBaltic präsentiert Julizahlen
airBaltic konnte im Juli 2026 insgesamt 558.000 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren drei Prozent mehr als im Vorjahresjuli.
Fraport-Verkehrszahlen im Juni 2026
Im Juni flogen rund 5,7 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Aufkommensminus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Widerøe meldet Julizahlen
Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Juli 2026 insgesamt 359.921 Passagiere, das waren ein Prozent weniger als im Juli des Vorjahres.
Mit LOT Polish Airlines nach Hanoi
Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines baut das Streckennetz nach Asien weiter aus und fliegt ab dem 31. März 2027 in zehn Stunden 25 Minuten neu nonstop nach Hanoi.
Neue Azubis am HAJ gelandet!
Erstmals starten zwei Auszubildende zur Immobilienkauffrau am Flughafen. Zwölf junge Menschen sind am vergangenen Montag am Hannover Airport in das Berufsleben gestartet.
Mit Transavia von Brüssel nach Porto
Transavia setzt ihre Expansion am Flughafen Brüssel mit der Aufnahme einer neuen Route nach Porto in Portugal fort und bietet ab dem 14. Dezember 2026 drei wöchentliche Flüge an.
Volaris präsentiert solide Julizahlen
Volaris konnte im Juli 2026 insgesamt 3,311 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von 19,8 Prozent.
Riyadh Air baut Streckennetz weiter aus
Riyadh Air nimmt tägliche Flüge nach Mumbai in Indien auf und erweitert das Streckennetz auf acht Destinationen.