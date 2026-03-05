Großbritannien investiert in neue Hubschrauber

Leonardo AW149 (Foto: Leonardo)

Das britische Verteidigungsministerium vergibt an Leonardo einen Großauftrag für Hubschrauber und unterstützt damit die inländische Helikopterproduktion.

Das britische Verteidigungsministerium hat Leonardo einen Auftrag über 1 Milliarde Pfund für die Lieferung von 23 AW149-Hubschraubern der nächsten Generation erteilt. Dies ist eine bedeutende Investition in die britische Militärluftfahrt und die industrielle Kapazität im eigenen Land.

Im Rahmen des Programms „New Medium Helicopter“ (NMH) werden die Hubschrauber im Leonardo-Werk in Yeovil gefertigt – seit Langem das Zentrum der britischen Hubschrauberproduktion. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts für den Inlands- und Exportmarkt.

AW149 bildet das Kernstück in der Flottenmodernisierung

Im Mittelpunkt des Auftrags steht der AW149, ein mittelschwerer Mehrzweckhubschrauber, der für Kampfmissionen bis hin zu humanitären Hilfseinsätzen und Flügen bei Katstrophen eingesetzt werden kann.

Das NMH-Programm zielt darauf ab, verschiedene Hubschrauberrollen in einem einzigen Hubschraubertyp zu bündeln und mehrere ältere Plattformen zu ersetzen. Dieser Schritt soll die operative Flexibilität erhöhen, die Flotteneffizienz verbessern und die Komplexität innerhalb der britischen Streitkräfte reduzieren.

Stärkung für die britische Industrie und Fachkräfte

Über die Flottenerneuerung hinaus sichert der Auftrag Tausende qualifizierter Arbeitsplätze entlang der britischen Zulieferkette und bewahrt das nationale Verteidigungs-Know-how für Jahrzehnte. Der Standort Yeovil soll weiterhin als wichtiger Produktionshub für die Hubschrauberproduktion in Grossbritannien dienen und hochwertige Arbeitsplätze in der Endfertigung sichern.

Investitionen in autonome Drehflügler

Parallel zu diesem wichtigen Auftrag bestätigte das Verteidigungsministerium die fortgesetzten Investitionen in Proteus, Großbritanniens ersten unbemanntes Drehflügler. Proteus wurde in Zusammenarbeit mit der Royal Navy entwickelt, absolvierte Anfang des Jahres seinen Erstflug und ist Teil des umfassenderen britischen Bestrebens, führend in der unbemannten und autonomen Drehflügler Technologie zu werden.

Die Investition in bemannte und autonome Systeme signalisiert eine strategische Neuausrichtung hin zu zukunftsfähigen Fähigkeiten im britischen Verteidigungssektor.

Führungskräfte von Leonardo bezeichneten den Vertrag als wegweisende Entscheidung, die die industrielle Basis des Unternehmens in Großbritannien stärkt und gleichzeitig die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld verbessert.