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Im Juli reisten 2,46 Millionen Passagiere via BER

Ferienzeit ist Reisezeit: Im vergangenen Juli nutzten insgesamt 2,46 Millionen Menschen den Flughafen Berlin Brandenburg.

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Neu ab Nürnberg: Ryanair startet nach Agadir
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10.08.2026 PS

Neu ab Nürnberg: Ryanair startet nach Agadir

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg erweitert gemeinsam mit Ryanair das Streckennetz nach Marokko: Ab dem kommenden Winterflugplan nimmt die irische Fluggesellschaft die Küstenstadt Agadir neu ins Programm auf.

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Airport Frankfurt 5
Fraport-Konzern legt operativ im ersten Halbjahr zu
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10.08.2026 PS

Fraport-Konzern legt operativ im ersten Halbjahr zu

Der Fraport-Konzern hat in einem hoch volatilen Marktumfeld im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres wichtige operative Kennzahlen wie Umsatz (+4,0 Prozent) und EBITDA (+3,8 Prozent) gesteigert.

Norwegian Air Shuttle Boeing737 Max 8.jpg
Norwegian Air Shuttle präsentiert Julizahlen
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07.08.2026 PS

Norwegian Air Shuttle präsentiert Julizahlen

Norwegian Air Shuttle konnte im Juli 2026 insgesamt 2,701 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus fünf Prozent.

Emirates Airbus A380
Emirates sucht Kabinencrews in Deutschland
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07.08.2026 PS

Emirates sucht Kabinencrews in Deutschland

Emirates sucht neues deutschsprachiges Kabinenpersonal und veranstaltet im August 2026 sowie im September Recruitment Open Days in Deutschland.

Airbus A220300 Air Baltic Bild1
airBaltic präsentiert Julizahlen
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07.08.2026 PS

airBaltic präsentiert Julizahlen

airBaltic konnte im Juli 2026 insgesamt 558.000 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren drei Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Flughafen Frankfurt Vorfeld
Fraport-Verkehrszahlen im Juni 2026
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07.08.2026 PS

Fraport-Verkehrszahlen im Juni 2026

Im Juni flogen rund 5,7 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Aufkommensminus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Embraer Wideroe 1
Widerøe meldet Julizahlen
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07.08.2026 PS

Widerøe meldet Julizahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Juli 2026 insgesamt 359.921 Passagiere, das waren ein Prozent weniger als im Juli des Vorjahres.

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner
Mit LOT Polish Airlines nach Hanoi
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06.08.2026 PS

Mit LOT Polish Airlines nach Hanoi

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines baut das Streckennetz nach Asien weiter aus und fliegt ab dem 31. März 2027 in zehn Stunden 25 Minuten neu nonstop nach Hanoi.

Azubis 2026 Flughafen Hannover.jpg
Neue Azubis am HAJ gelandet!
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06.08.2026 PS

Neue Azubis am HAJ gelandet!

Erstmals starten zwei Auszubildende zur Immobilienkauffrau am Flughafen. Zwölf junge Menschen sind am vergangenen Montag am Hannover Airport in das Berufsleben gestartet.

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