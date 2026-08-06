Im Juli reisten 2,46 Millionen Passagiere via BER
Ferienzeit ist Reisezeit: Im vergangenen Juli nutzten insgesamt 2,46 Millionen Menschen den Flughafen Berlin Brandenburg.
10.08.2026 PS
Neu ab Nürnberg: Ryanair startet nach Agadir
Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg erweitert gemeinsam mit Ryanair das Streckennetz nach Marokko: Ab dem kommenden Winterflugplan nimmt die irische Fluggesellschaft die Küstenstadt Agadir neu ins Programm auf.
10.08.2026 PS
Fraport-Konzern legt operativ im ersten Halbjahr zu
Der Fraport-Konzern hat in einem hoch volatilen Marktumfeld im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres wichtige operative Kennzahlen wie Umsatz (+4,0 Prozent) und EBITDA (+3,8 Prozent) gesteigert.
Norwegian Air Shuttle präsentiert Julizahlen
Norwegian Air Shuttle konnte im Juli 2026 insgesamt 2,701 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus fünf Prozent.
Emirates sucht Kabinencrews in Deutschland
Emirates sucht neues deutschsprachiges Kabinenpersonal und veranstaltet im August 2026 sowie im September Recruitment Open Days in Deutschland.
airBaltic präsentiert Julizahlen
airBaltic konnte im Juli 2026 insgesamt 558.000 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren drei Prozent mehr als im Vorjahresjuli.
Fraport-Verkehrszahlen im Juni 2026
Im Juni flogen rund 5,7 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Aufkommensminus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Widerøe meldet Julizahlen
Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Juli 2026 insgesamt 359.921 Passagiere, das waren ein Prozent weniger als im Juli des Vorjahres.
06.08.2026 PS
Mit LOT Polish Airlines nach Hanoi
Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines baut das Streckennetz nach Asien weiter aus und fliegt ab dem 31. März 2027 in zehn Stunden 25 Minuten neu nonstop nach Hanoi.
06.08.2026 PS
Neue Azubis am HAJ gelandet!
Erstmals starten zwei Auszubildende zur Immobilienkauffrau am Flughafen. Zwölf junge Menschen sind am vergangenen Montag am Hannover Airport in das Berufsleben gestartet.