Riyadh Air baut Streckennetz weiter aus

Riyadh Air Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Riyadh Air nimmt tägliche Flüge nach Mumbai in Indien auf und erweitert das Streckennetz auf acht Destinationen.

Riyadh Air hat tägliche Nonstop-Flüge zwischen Riad und Mumbai aufgenommen und damit innerhalb von nur acht Wochen seit Betriebsaufnahme am 10. Juni 2026 ihr achtes Ziel eröffnet. Der Erstflug RX0697 landete am 4. August in Mumbai. Die Strecke wurde mit einer Boeing 787-9 Dreamliner bedient. Die neue tägliche Verbindung verbindet den King Khalid International Airport in Riad mit dem Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai.

Laut der Fluggesellschaft trägt die neue Route der starken Nachfrage zwischen Saudi-Arabien und Indien Rechnung, einem der größten internationalen Luftfahrtmärkte des Königreichs. OAG zufolge war Saudi-Arabien im Juli 2026 Indiens zweitgrößter internationaler Markt mit rund 308.000 planmäßigen Sitzplätzen, was 4 Prozent der internationalen Kapazität Indiens entspricht.

Die Verbindung nach Mumbai soll die wachsenden Geschäfts-, Tourismus- und Kulturbeziehungen zwischen den beiden Ländern stärken und den Passagieren Anschlussflüge über Riad zu Zielen im Nahen Osten und in Europa ermöglichen.

Riyadh Air bedient die Strecke mit ihrem neuen Boeing 787-9 Dreamliner, der über Business Elite, Business Class, Premium Economy und Economy Class verfügt. Das Flugzeug bietet Panasonics neuestes Astrova Bordunterhaltungssystem, WLAN, drahtlose Audioverbindung und eine Reihe von Bordprodukten mit saudischem Flair.

Mumbai ist die neueste Ergänzung des schnell wachsenden internationalen Streckennetzes von Riyadh Air. Die indische Finanzmetropole verzeichnete 2025 einen Rekord von 55,5 Millionen Passagieren, darunter 16,3 Millionen internationale Reisende. Der Nahe Osten ist dabei der größte Überseemarkt.

Passagiere, die die neue Verbindung buchen, können sich außerdem für Sfeer, das Vielfliegerprogramm von Riyadh Air, anmelden. Dieses bietet Vorteile wie eine Bestpreisgarantie, kostenloses WLAN an Bord und bevorzugten Zugang zu zukünftigen Streckeneröffnungen für Gründungsmitglieder.