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Robert Kühni ist Gründer von FliegerWeb.com und das fliegende Lexikon des Portals.

Eberhard Kranz ist freier Redaktionsmitarbeiter, Fachmann für technische Fragen aller Art und absoluter Kenner der geschichtlichen Aspekte in der Luftfahrt.

Eberhard Kranz ist als Ingenieur in der Luftfahrtzuliefer- Industrie tätig. Durch seine vielseitige Arbeit ist er auch viel unterwegs und hat unzählige Flugstunden als Fluggast hinter dem Kabinenschott. Als Luftfahrtbegeisterter verfügt Eberhard über ein enormes Fachwissen in der Aviatik und ist zudem Herr über ein grosses Luftfahrtarchiv.