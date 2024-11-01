Team
Das Team von Fliegerweb arbeitet in den verschiedensten Bereichen um Ihnen Tag für Tag die neusten News, interessante Videos und Reportagen bereitzustellen.
Robert Kühni
Robert Kühni ist Gründer von FliegerWeb.com und das fliegende Lexikon des Portals.
Eberhard Kranz
Eberhard Kranz ist freier Redaktionsmitarbeiter, Fachmann für technische Fragen aller Art und absoluter Kenner der geschichtlichen Aspekte in der Luftfahrt.
Eberhard Kranz ist als Ingenieur in der Luftfahrtzuliefer- Industrie tätig. Durch seine vielseitige Arbeit ist er auch viel unterwegs und hat unzählige Flugstunden als Fluggast hinter dem Kabinenschott. Als Luftfahrtbegeisterter verfügt Eberhard über ein enormes Fachwissen in der Aviatik und ist zudem Herr über ein grosses Luftfahrtarchiv.
Thierry Kühni
Thierry Kühni ist Programmierer und Administrator des Portals sowie dessen Infrastruktur.
Jakob Sutter
Jakob Sutter ist Programmierer und betreut die Kommunikationsinfrastruktur von Fliegerweb.
Ilenia Kühni
Ilenia Kühni ist unsere Social Media Managerin und baut neu unseren Social Media Content auf.