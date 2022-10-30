Reportagen

Als die Concorde in Leipzig landete – eine Sensation von 1986
Am 18. März 1986 schrieb der Flughafen Leipzig-Schkeuditz (heute Leipzig/Halle) Geschichte: Erstmals landete eine Concorde der Air France in der DDR – ein Ereignis, das Tausende in seinen Bann zog.
10.12.2025 RK
Vought F4U Corsair
Die trägergestützte Vought F4U Corsair war im Zweiten Weltkrieg eines der besten Kampfflugzeuge, mehr als 12.500 Maschinen wurden gebaut.
12.08.2023 RK
Fleet Air Arm Museum Yeovilton
Auf der Royal Naval Air Station in Yeovilton liegt eines der größten Luftfahrtmuseen, das die Luftfahrt der Seestreitkräften zum Thema hat. Das Royal Navy Air Arm Museum ist immer wieder einmal einer Reise wert.
03.08.2023 RK
Buch zur Flugtagkatastrophe in Ramstein
Im August jährt sich das Flugtagunglück von Ramstein mit mindestens 70 Toten und hunderten Verletzten zum 35. Mal. Nun ist das wohl erste und bislang auch einzige umfassende Buch zu diesem Thema erschienen.
19.07.2023 RK
Skyguide präsentiert Ausflugtipps ohne abzuheben
Die Flugsicherung Skyguide hat Tipps mit zahlreichen interessanten Ausflugszielen zu Flugplätzen in der Schweiz veröffentlicht und zeigt damit auch Reisemöglichkeiten, ohne abzuheben auf.
18.07.2023 RK
Neuauflage Luftfahrt in den COMECON Staaten
Prof. Dr. Dr. Kneifel hat seine drei führenden Publikationen über die Zivilluftfahrt und das Luftverkehrsrecht in einem umfassenden Gesamtwerk zusammengefasst, dabei ist ein interessantes Buch entstanden.
05.04.2023 RK
Ultraleichtflugzeuge an der AERO
Die Ultraleichtflugzeuge sind alles andere als Leichtgewichte und stehen häufig für hohe Innovation ein. Die Ultraleichten nehmen an der AERO einen hohen Stellenwert ein.
01.03.2023 RK
Montrose Air Station
Im vergangenen April führte uns ein Besuch nach Montrose in Schottland, dort liessen wir es uns nicht nehmen, das Montrose Air Station Heritage Center zu besuchen.
24.02.2023 RK
Russland Ukraine Krieg
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert nun schon seit einem Jahr, ich habe mich dazu noch nicht geäussert, finde es traurig, dass so etwas in Europa heute noch stattfindet.
30.10.2022 RK
Faszination Modellbau Friedrichshafen
Die Faszination Modellbau Friedrichshafen mit der Internationalen Modellbahn-Ausstellung und dem Echtdampf-Hallentreffen, vom 4. bis 6. November 2022, ist startklar.