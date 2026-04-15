Tote bei Flugzeugabsturz in Peru
Ein Nutzflugzeug vom Typ Cessna Grand Caravan ist am Samstag, den 1. August 2026, im Süden Perus abgestürzt, alle 13 Insassen kamen dabei ums Leben.
25.07.2026 RK
An-2 Doppeldecker macht Bruchlandung
Am 24. Juli 2026 verunfallte bei einer Notlandung im fernen Osten Russlands eine Antonov An-2, die beiden Piloten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.
24.07.2026 RK
Suchoi Su-57 abgestürzt
Am Donnerstag, den 23. Juli 2026, ist in der Nähe von Moskau ein Kampfjet der russischen Luftwaffe abgestürzt, vermutlich war es eine moderne Su-57 Felon.
24.07.2026 RK
Enugu Air Embraer ERJ-170 kommt von Piste ab
Ein Embraer ERJ-170 von Enugu Air kam am 23. Juli 2026 während der Landung in Benin, Nigeria von der Piste ab und blieb im Schlamm stecken.
11.07.2026 RK
Fenster auf Ryanair Flug geborsten
Ryanair Flug musste am Freitag, den 11. Juli 2026, nach dem Start wegen technischen Problemen eine Notlandung auf dem Ausgangsflughafen von Thessaloniki machen.
09.07.2026 RK
Boeing 737 Frachter abgestürzt
Ein Boeing 737-400 Frachter ist über dem arabischen Meer abgestürzt, alle fünf Besatzungsmitglieder sind dabei ums Leben gekommen.
28.06.2026 RK
Tote bei PC-6 Fallschirmabsetzflug in Nancy
Heute Morgen, den 28. Juni 2026, ist ein Pilatus PC-6 Turbo Porter Fallschirmabsetzflugzeug kurz nach dem Start in Nancy, Frankreich abgestürzt, alle 11 Insassen kamen dabei ums Leben.
27.06.2026 RK
HondaJet in Japan verunfallt
Am 26. Juni 2026 verunfallte auf dem Osaka-Yao Airport in Japan ein HondaJet, alle drei Insassen kamen mit dem Schrecken davon.
16.06.2026 RK
B-52 Bomber abgestürzt
Am Montag, den 15. Juni 2026, ist ein B-52H Bomber kurz nach dem Start in Edwards, Kalifornien abgestürzt, alle acht Besatzungsmitglieder verloren dabei ihr Leben.
18.05.2026 RK
Growler kollidieren während Flugshow
Zwei E/A-18G Growler Kampfflugzeuge sind während einer Flugshow in Idaho kollidiert und stürzten ab, die vier Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten.
15.04.2026 RK
Cessna Citation Bravo abgestürzt
Am Montag, den 13. April 2026, ist in Bolivien ein zweistrahliger Businessjet vom Typ Cessna Citation Bravo abgestürzt, die beiden Piloten kamen dabei ums Leben.