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Tote bei Flugzeugabsturz in Peru

Ein Nutzflugzeug vom Typ Cessna Grand Caravan ist am Samstag, den 1. August 2026, im Süden Perus abgestürzt, alle 13 Insassen kamen dabei ums Leben.

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An-2 Doppeldecker macht Bruchlandung

25.07.2026 RK

An-2 Doppeldecker macht Bruchlandung

Am 24. Juli 2026 verunfallte bei einer Notlandung im fernen Osten Russlands eine Antonov An-2, die beiden Piloten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Sukhoi Su-57 PAK FA T-50 Fighter
Suchoi Su-57 abgestürzt

24.07.2026 RK

Suchoi Su-57 abgestürzt

Am Donnerstag, den 23. Juli 2026, ist in der Nähe von Moskau ein Kampfjet der russischen Luftwaffe abgestürzt, vermutlich war es eine moderne Su-57 Felon.

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Enugu Air Embraer ERJ-170 kommt von Piste ab

24.07.2026 RK

Enugu Air Embraer ERJ-170 kommt von Piste ab

Ein Embraer ERJ-170 von Enugu Air kam am 23. Juli 2026 während der Landung in Benin, Nigeria von der Piste ab und blieb im Schlamm stecken.

Ryanair Boeing 737800.jpg
Fenster auf Ryanair Flug geborsten

11.07.2026 RK

Fenster auf Ryanair Flug geborsten

Ryanair Flug musste am Freitag, den 11. Juli 2026, nach dem Start wegen technischen Problemen eine Notlandung auf dem Ausgangsflughafen von Thessaloniki machen.

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Boeing 737 Frachter abgestürzt

09.07.2026 RK

Boeing 737 Frachter abgestürzt

Ein Boeing 737-400 Frachter ist über dem arabischen Meer abgestürzt, alle fünf Besatzungsmitglieder sind dabei ums Leben gekommen.

Pilatus Pc 12 1.jpg
Tote bei PC-6 Fallschirmabsetzflug in Nancy

28.06.2026 RK

Tote bei PC-6 Fallschirmabsetzflug in Nancy

Heute Morgen, den 28. Juni 2026, ist ein Pilatus PC-6 Turbo Porter Fallschirmabsetzflugzeug kurz nach dem Start in Nancy, Frankreich abgestürzt, alle 11 Insassen kamen dabei ums Leben.

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HondaJet in Japan verunfallt

27.06.2026 RK

HondaJet in Japan verunfallt

Am 26. Juni 2026 verunfallte auf dem Osaka-Yao Airport in Japan ein HondaJet, alle drei Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Boeing B-52H
B-52 Bomber abgestürzt

16.06.2026 RK

B-52 Bomber abgestürzt

Am Montag, den 15. Juni 2026, ist ein B-52H Bomber kurz nach dem Start in Edwards, Kalifornien abgestürzt, alle acht Besatzungsmitglieder verloren dabei ihr Leben.

EA-18G Growler mit neuem Störbehälter (Foto:
Growler kollidieren während Flugshow

18.05.2026 RK

Growler kollidieren während Flugshow

Zwei E/A-18G Growler Kampfflugzeuge sind während einer Flugshow in Idaho kollidiert und stürzten ab, die vier Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Cessna Citation Bravo C E550 B 1.png
Cessna Citation Bravo abgestürzt

15.04.2026 RK

Cessna Citation Bravo abgestürzt

Am Montag, den 13. April 2026, ist in Bolivien ein zweistrahliger Businessjet vom Typ Cessna Citation Bravo abgestürzt, die beiden Piloten kamen dabei ums Leben.

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