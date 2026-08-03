Tote bei Flugzeugabsturz in Peru

Aerodiana Cessna 208B Grand Caravan (Foto: Aerodiana)

Ein Nutzflugzeug vom Typ Cessna Grand Caravan ist am Samstag, den 1. August 2026, im Süden Perus abgestürzt, alle 13 Insassen kamen dabei ums Leben.

Die Cessna 208B Grand Caravan ist gegen 12:10 Uhr Lokalzeit auf dem Flugplatz von Pisco zu einem Touristenflug gestartet. An Bord waren neben den beiden Piloten elf Passagiere. Der Flug sollte zu den berühmten Nazca-Linien führen. Laut offiziellen Angaben hat die Besatzung um 13:00 Uhr bei der Flugsicherung einen Notfall gemeldet. Das Flugzeug stürzte daraufhin aus noch nicht bekannten Gründen in der Gegend von Socos ab, die Ortschaft liegt etwa neunzehn Kilometer von den Nazca-Linien entfernt. Das einmotorige Turbopropellerflugzeug brannte an der Absturzstelle komplett aus. Alle dreizehn Insassen sind dabei ums Leben gekommen. Unter den verunfallten Touristen waren 2 Deutsche, 7 Italiener und 2 Spanier.

Absturzstelle der Aerodiana Cessna Grand Caravan (Foto: Local Police)

Die Nazca-Linien sind riesige Zeichnungen und geometrische Figuren in der Wüste im Süden des Landes. Die Zeichnungen ziehen jährlich rund 100.000 Besucher an. Die Touristen buchen häufig Sightseeing Flüge mit kleineren Flugzeugen, um die Figuren ganzheitlich aus der Luft betrachten zu können. Die Cessna 208B Grand Caravan gehörte der Fluggesellschaft Aerodiana, die sich mit einmotorigen Cessna Grand Caravan Turbopropellerflugzeugen auf solche Touristenflüge spezialisiert hat.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine einmotorige Cessna 208B Grand Caravan. Das einmotorige Turbopropellerflugzeug wurde im Jahr 2011 unter der Seriennummer 208B2313 gebaut und war in Peru auf die Kennung OB-2001-P zugelassen. Die Maschine gehörte der Bedarfsfluggesellschaft Aerodiana, die sich für Touristenflüge über der Nazca-Linien spezialisiert hat.