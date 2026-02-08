Heluan HA-300
Die Heluan HA-300 war als Überschalljagdflugzeug gedacht, schaffte es aber nie in die Serienproduktion. Federführende bei der Konstruktion war Willy Messerschmitt, der Erbauer der Bf 109.
18.07.2026 EK
Henschel Hs 129
Die Henschel Hs 129 wurde als Schlachtflugzeug entwickelt und bewährte sich ab dem Jahr 1942 an der Ostfront. Am ehesten lässt sich das Einsatzspektrum der Hs 129 heute mit der A-10 Thunderbolt II vergleichen.
30.06.2026 EK
Fisher P-75 Eagle
Die Fisher P-75 Eagle wurde während dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika in aller Eile entwickelt und hätte ein schneller Abfangjäger werden sollen. Die interessante Konstruktion blieb jedoch ein Misserfolg.
15.06.2026 EK
VL Pyry II
Die VL Pyry II wurde in Finnland Ende der 1930er Jahre für die Pilotenausbildung entwickelt, von der Maschine wurden 41 Stück gebaut.
26.04.2026 EK
Siebel Si 204D
Die Siebel Si 204 war in Deutschland als Reiseflugzeug für die Lufthansa gedacht, wurde jedoch rasch für militärische Zwecke als Schulflugzeug umgenutzt. Die Si 204 wurde bei den französischen Luftstreitkräften erst im Jahr 1963 außer Dienst gestellt.
01.04.2026 EK
Koolhoven F.K.56
Die Koolhoven F.K. 56 war ein Schulflugzeug für die niederländischen Luftstreitkräfte, das Flugzeug wurde Ende der 1930er Jahre entwickelt. Von dem Eindecker wurden 31 Maschinen gebaut.
28.03.2026 EK
Merckle SM 67
Der Merckle SM 67 war der erste deutsche Hubschrauber mit Turbinenantrieb, trotz guten Flugleistungen ging der Hubschrauber nie in die Serienproduktion.
01.03.2026 EK
Martin B-10
Der Martin B-10 war der erste in Serie gefertigte moderne Bomber in ganzmetallbauweise. In dem Bomber steckten viele Innovationen, die den Bomberbau prägten.
15.02.2026 EK
Sikorsky S-38
Die Sikorsky S-38 war ein Amphibienflugzeug das Ende der 1920er Jahre auf den Markt kam und als Verkehrsflugzeug zu dieser Zeit sehr erfolgreich war.
08.02.2026 EK
FMA I.Ae. 22 DL
Die FMA I.Ae. 22 DL war ein Schulflugzeug für die argentinischen Luftstreitkräfte, von dem Muster wurden mehr als 200 Stück gebaut.