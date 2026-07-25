An-2 Doppeldecker macht Bruchlandung

Unfallflugzeug Antonov An-2 (Foto: Spotting YKT)

Am 24. Juli 2026 verunfallte bei einer Notlandung im fernen Osten Russlands eine Antonov An-2, die beiden Piloten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Flugunfall ereignete sich am späteren Nachmittag etwa 15 Kilometer vom Flughafen Ust-Maya entfernt in der Republik Sacha (Jakutien). Die Piloten mussten laut offiziellen Angaben eine Notlandung machen. Grund dafür sei ein Leistungsverlust beim Triebwerk, wurde berichtet. Die Maschine wurde bei der Landung beschädigt. Der Pilot und der Beobachter zogen sich bei dem Flugunfall leichte Kopfverletzungen zu. Ein Expertenteam des zwischenstaatliche Luftfahrtkomitees hat eine Flugunfalluntersuchung aufgenommen.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine Antonov An-2 Doppeldecker mit der Kennung RA-40470. Der An-2 Doppeldecker wurde 1987 bei PZL-Mielec in Polen gebaut. Das Flugzeug wurde durch Mian Airlines betrieben und gehört dem Luftfahrtunternehmen RegionAvia, LLC. Laut offiziellen Angaben wurde die An-2 bei der Notlandung erheblich beschädigt.