HondaJet in Japan verunfallt

HondaJet (Foto: Team AviaSpotting)

Am 26. Juni 2026 verunfallte auf dem Osaka-Yao Airport in Japan ein HondaJet, alle drei Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Der zweistrahlige Geschäftsreisejet startetet auf dem Flughafen Tokio Narita zu einem Inlandflug zum Osaka-Yao Flugplatz. Bei der Landung auf dem Flughafen Yao schoss der HondaJet aus noch nicht bekannten Gründen über die Landebahn 27 hinaus. Der Unfall ereignete sich laut japanischen Medienberichten gegen 17:30 Uhr Ortszeit. Das Flugzeug wurde bei dieser Runway Excursion stark beschädigt. Alle drei Insassen blieben bei der Bruchlandung glücklicherweise unverletzt. Die japanische Transportsicherheitsbehörde (JTSB) hat eine Untersuchung dieses Landeunfalls eingeleitet.

Verunfallte HondaJet (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Geschäftsreisejet vom Typ Honda HA-420 HondaJet. Die Maschine ist in Japan auf die Kennung JA333P zugelassen. Das Flugzeug wurde im Jahr 2015 gebaut.

Das Wetter

Auf dem Landeflugplatz von Osaka-Yao herrschte Regenwetter. Es waren Regenschauer gemeldet mit tiefhängenden Wolkenfetzen. Der Wind kam aus südöstlicher Richtung mit einer Stärke von 10 km/h. Die Wolkenbasis lag bei 6000 Fuß, die Sicht wurde mit mehr als 10 Kilometern angegeben. Die Temperatur lag bei 22 Grad. Die Landebahn war zum Landezeitpunkt nass.

METAR

RJOY 260800Z 14005KT 100V180 9999 -SHRA FEW003 SCT010 BKN060 22/21 Q1007 RMK 1ST003 3CU010 7SC060 A2974

RJOY 260900Z 14006KT 100V190 9999 -SHRA FEW003 SCT010 BKN060 21/20 Q1006 RMK 1ST003 3CU010 7SC060 A2973