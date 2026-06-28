Tote bei PC-6 Fallschirmabsetzflug in Nancy

Pilatus PC-12 Turbo Porter (Foto: Team AviaSpotting)

Heute Morgen, den 28. Juni 2026, ist ein Pilatus PC-6 Turbo Porter Fallschirmabsetzflugzeug kurz nach dem Start in Nancy, Frankreich abgestürzt, alle 11 Insassen kamen dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich auf dem Flugplatz Nancy-Essey, dem kleinen Stadtflugplatz von Nancy, dieser wird heute vornehmlich für die General Aviation genutzt. Zu den sportlichen Aktivitäten auf dem Flugplatz gehört auch das Fallschirmspringen. Heute Morgen kurz vor 11 Uhr ist ein Pilatus PC-6 Turbo Porter auf der Piste 21 von der Intersektion B auf der verkürzten Startbahn zu einem Fallschirmabsetzflug gestartet. An Bord waren neben dem Piloten fünf Erstspringer mit ihren fünf Instruktoren. Kurz nach dem Start ist der PC-6 Turbo Porter aus geringer Höhe über einem Vorstadtgebiet abgestürzt. Alle elf Insassen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Am Boden sind keine Personenschäden entstanden.

Absturzstelle und PC-6 Turbo Porter Flugzeug in Nancy Essey (Foto: Lokale Polizeibehörde)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein einmotoriges Nutzflugzeug vom Typ Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter. Das kurzstartfähige Flugzeug war in Deutschland auf die Kennung D-FIPS zugelassen und wurde im Jahr 1991 unter der Seriennummer 874 gebaut. Die Maschine gehört Classic Wings/KIAS Airlines.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut. Der Wind kam aus westlicher Richtung mit einer Stärke von 14 km/h. Bei diesem Unglück gilt jedoch zu bedenken, dass die Temperatur zum Startzeitpunkt bereits bei hohen 33 Grad lag. Die verkürzte Piste der Intersektion B ist nur rund 750 Meter lang. Die ganze Hartbelagpiste verfügt über eine Länge von 1.600 Metern.

METAR

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