Fenster auf Ryanair Flug geborsten

Boeing 737-800 Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair Flug musste am Freitag, den 11. Juli 2026, nach dem Start wegen technischen Problemen eine Notlandung auf dem Ausgangsflughafen von Thessaloniki machen.

Ryanair Flug FR1879 startete am frühen Morgen auf dem griechischen Flughafen von Thessaloniki in Richtung Memmingen in Deutschland. Die Boeing 737-800 von Malta Air, einer Tochtergesellschaft von Ryanair, befand sich im Steigflug auf einer Höhe von 16.000 Fuss (4877 Meter), als ein Kabinenfenster auf der rechten Seite auf Triebwerkhöhe aus dem Rumpf gerissen wurde. Durch die Sogwirkung wurde der Passagier neben dem Fenster teilweise in die Fensteröffnung gezogen, er konnte von Mitpassagieren wieder in die Kabine zurückgezogen werden. Der unglückliche Passagier erlitt bei dem schweren Zwischenfall Verletzungen und musste nach der Notlandung in Thessaloniki ins Spital gebracht werden. Warum das Fenster während dem Steigflug geborsten ist, muss nun eine Untersuchung zeigen. Verschiedene Medien wissen zu berichten, dass die Piloten wegen eines Triebwerkproblems einen Notfall gemeldet hätten. Es ist jedoch unklar, ob das Triebwerk vor dem Verlust des Fensters oder wegen des Verlustes des Fensters beschädigt wurde. Bilder zeigen, dass das Nummer 2 Triebwerk auf der Höhe des Fans erheblich beschädigt ist. Das Flugzeug landete nach rund 1 Stunde und 15 Minuten sicher auf dem Startflughafen Thessaloniki. Warum es zu diesem Zwischenfall gekommen ist, muss nun eine Flugunfalluntersuchung zeigen.

Geborstenes Fenster (Foto: Screenshot via Social Media)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 737-800. Das zweistrahlige Verkehrsflugzeug trägt die maltesische Kennung 9H-QEU und wurde unter der Seriennummer MSN 36569/2549 im Jahr 2008 gebaut. Die Maschine wurde durch das geborstene Fenster am Rumpf beschädigt. Bei dem Triebwerknummer 2 zeigen sich auf Stufe der Fanschaufel erhebliche Schäden. Wir gehen davon aus, dass die Maschine in Thessaloniki für Reparaturarbeiten länger am Boden bleiben muss.

Schaden am Fan (Foto: Screenshot via Social Media)

Schaden Triebwerk Nummer 2 linke Seite (Foto: Screenshot via Social Media)

Das Wetter

War gut und hatte keinen Einfluss auf den Zwischenfall.