Enugu Air Embraer ERJ-170 kommt von Piste ab

Enugu Air Embraer (Foto: Enugu Air)

Ein Embraer ERJ-170 von Enugu Air kam am 23. Juli 2026 während der Landung in Benin, Nigeria von der Piste ab und blieb im Schlamm stecken.

Enugu Air Flug 4264 startete am Mittwoch zu einem Inlandflug von Lagos nach Benin. An Bord befanden sich neben fünf Besatzungsmitglieder 63 Passagiere. Bei der Landung auf der Piste 05 des Stadtflughafens Benin ging etwas schief. Das zweistrahlige Verkehrsflugzeug schlittere um 15:10 Uhr Lokalzeit über das Landebahnende hinaus und blieb im Schlamm stecken. Die Passagiere mussten über die Notrutschen evakuiert werden. Enugu Air hat den Vorfall bestätigt und informiert, dass bei dem Unfall alle Passagiere und Besatzungsmitglieder das Flugzeug unverletzt verlassen konnten. Eine Flugunfalluntersuchung wurde eingeleitet.

Enugu Air Embraer Runway Excursion (Foto: Enugu Air)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um ein zweistrahliges Verkehrsflugzeug vom Typ Embraer ERJ-170. Die Maschine wurde unter der Baunummer MSN 17000274 im Jahr 2009 gebaut und trägt in Nigeria die Kennung 5N-ENR. Der Airliner von Enugu Air wurde bei dieser Runway Excursion stark beschädigt.

Das Wetter

Am Unfallort im Stadtflughafen Benin regnete es zum Unfallzeitpunkt. Die Piste war nass, dies könnte den Unfall durch Aquaplaning begünstigt haben.

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