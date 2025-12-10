Vought F4U Corsair

Vought F4U Corsair (Foto: FliegerWeb.com)

Die trägergestützte Vought F4U Corsair war im Zweiten Weltkrieg eines der besten Kampfflugzeuge, mehr als 12.500 Maschinen wurden gebaut.

Die F4U Corsair war das beste bordgestützte Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg. Die Maschine erreichte auf mittleren Höhen die Leistungen der P-51 Mustang.

Vought F4U Corsair (Foto: FliegerWeb.com)

Der Prototyp flog erstmals am 29. Mai 1940 und überzeugte durch sensationelle Flugleistungen. Ende Juli 1942 wurden die ersten Corsair an die US Navy ausgeliefert. Wegen schlechter Frontsicht wurde sie für Trägereinsätze vorerst abgelehnt und erst nach einigen Anpassungen die F4U-1A für den Einsatz ab Flugzeugträgern zugelassen.

Vought F4U Corsair (Foto: FliegerWeb.com)

Die Maschine erreichte mit einem 2.250 PS starken Pratt & Whitney R-2800-8W-Doppelsternmotor eine Geschwindigkeit von 684 km/h. Nach dem Kriegsende im Pazifik hat die F4U bei 64’051 Einsätzen nicht weniger als 2140 Flugzeuge zerstört, dabei gingen nur 189 Maschinen im Kampf verloren. Bis 1952 wurden 12’571 Exemplare gefertigt. Viele Maschinen werden in Museen ausgestellt und an Airshows kann man die F4U Corsair häufig im Flug bewundern.

Robert KÜHNI vor der Vought F4U Corsair (Foto: FliegerWeb.com)

Die Vought F4U Corsair auf den Fotos steht im Fliegermuseum in Palm Springs.