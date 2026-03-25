Als die Concorde in Leipzig landete – eine Sensation von 1986

Concorde von Air France in Leipzig (Foto: Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte (GBSL) e. V.)

Am 18. März 1986 schrieb der Flughafen Leipzig-Schkeuditz (heute Leipzig/Halle) Geschichte: Erstmals landete eine Concorde der Air France in der DDR – ein Ereignis, das Tausende in seinen Bann zog.

Rund 40.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher versammelten sich, um den spektakulären Anflug mitzuerleben. Gegen 10 Uhr setzte der Überschalljet mit der Kennung F-BVFF aus Paris auf der Landebahn auf. An Bord befanden sich etwa 100 Geschäftsleute, die zur Leipziger Frühjahrsmesse reisten. Die Crew bestand aus zwei Piloten, einem Flugingenieur sowie sechs Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern.

Concorde von Air France in Leipzig (Foto: Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte (GBSL) e. V.)

Bis 22 Uhr blieb die Concorde auf dem Vorfeld und wurde von zahlreichen Schaulustigen bestaunt, bevor sie wieder nach Paris abhob. Bereits am darauffolgenden Tag landete auch eine Maschine von British Airways in Leipzig.

Concorde von British Airways in Leipzig (Foto: Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte (GBSL) e. V.)

Während die britische Concorde nur einmal zu Gast war, entwickelte sich die Maschine von Air France zu einem regelmäßigen Besucher. Bis 1990 landete sie während der Frühjahrs- und Herbstmesse jeweils dienstags um 10 Uhr in Leipzig und startete rund zwölf Stunden später wieder.

Die Flugroute nach Leipzig war dabei ungewöhnlich: Um Überschallgeschwindigkeit zu ermöglichen und gleichzeitig politische Einschränkungen zu umgehen, führten die Flüge über die Nord- und Ostsee. Ein direkter Überflug der innerdeutschen Grenze war aufgrund alliierter Bestimmungen nicht erlaubt.

Concorde von Air France in Leipzig (Foto: Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte (GBSL) e. V.)

Das Ende der Concorde-Ära wurde Jahre später durch ein tragisches Unglück eingeleitet: Am 25. Juli 2000 stürzte eine Maschine kurz nach dem Start in Paris ab. In der Folge verschärften sich die Sicherheitsauflagen erheblich, was die ohnehin hohen Betriebskosten weiter steigen ließ. Im Herbst 2003 fand schließlich der letzte kommerzielle Flug statt.

Concorde von Air France in Leipzig (Foto: Gesellschaft zur Bewahrung von Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte (GBSL) e. V.)

Nach 27 Jahren ging damit ein einzigartiges Kapitel der Luftfahrt zu Ende. Bis heute steht die Concorde für technische Innovation, Luxus und die Faszination des Überschallflugs.

Mehr zum Nachlesen zur Historie des Flughafens Leipzig/Halle gibt es hier.

Text und Bilder Flughafen Leipzig Halle