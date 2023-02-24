Russland Ukraine Krieg

Antonov An-225 Mriya komplett zerstört (Foto: Antonov Airlines)

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert nun schon seit einem Jahr, ich habe mich dazu noch nicht geäussert, finde es traurig, dass so etwas in Europa heute noch stattfindet.

Ich bin liberal, Demokrat und Pazifist. Geschrieben über diesen Krieg wird genug, ich schreibe dazu nur, dass man so etwas nicht macht und dass sich so etwas nicht gehört! Das Unrecht führt zu unerträglichem Leid und Elend, das so nur ein Krieg auslösen kann. Bei mir stellt sich lediglich die Frage, warum das alles nicht aufhört. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in der Ukraine ein, schon am ersten Tag kristallisierte sich heraus, dass dieser Einmarsch nicht gut kommt. Man hätte bereits in den ersten Tagen dieses Krieges über einen Waffenstillstand verhandeln sollen.

Mein grosses Rätsel bei diesem Krieg: Warum gibt es keinen Waffenstillstand?

Bei dieser militärischen Auseinandersetzung habe ich mir doch noch die Frage gestellt, wie es von der Luftkriegsseite her aussieht. Verlässliche Informationen dazu habe ich keine, den Propagandamaschinen beider Parteien kann man nicht vertrauen. Meiner Ansicht nach, gibt es auch nicht wirklich viele glaubwürdige Informationen zu dieser Frage. Ich habe mir erlaubt, die Liste von Wikipedia in diesen Artikel einzukopieren. Laut Recherchen von Wikipedia gab es in diesem Krieg noch nicht einen bestätigten Air-to-Air Kill (Abschuss). Diese Tatsache zeigt, wie wichtig die Boden-Luft-Verteidigung heute ist. Wenn man zivile Ziele schützen will, muss man über eine überlegene Boden-Luft-Verteidigung verfügen, angegriffen wird heute über einem gut geschützten Gebiet nicht mit Kampfflugzeugen, sondern mit hocheffizienten und teilweise sehr günstigen Marschflugkörpern. Solche Kampfmittel wurden von dem Deutschen Reich bereits im Zweiten Weltkrieg als Vergeltungswaffe V1 eingesetzt.

Ich gehe davon aus, dass es bei diesem Konflikt noch keinen Air-to-Air Kill gegeben hat, die Kräfte sind asymmetrisch verteilt und die Russen können es sich nicht leisten, ihre modernen Kampfflugzeuge in diesem Angriffskrieg zu opfern. Zu wirklichen Luftkämpfen ist es über der Ukraine in diesem Krieg nicht gekommen.

Als Schlusswort möchte ich noch einmal betonen, dass die Zeit schon lange gekommen ist, um einen kompromisslosen Waffenstillstand herbeizuführen und an den Verhandlungstisch zu sitzen.

Robert KÜHNI

Totale Verluste von Flugzeugen und Hubschraubern

Folgende Tabelle stammt aus Wikipedias Recherche