Aeroflot kauft weitere Superjets

Der russische Flag Carrier hat seine Superjet 100 Bestellung um zehn weitere Maschinen erhöht.

Noch bevor der Superjet zugelassen ist hat Aeroflot die Bestellmenge von dreissig auf vierzig Maschinen aufgestockt, dies gab Vitaly Savelyev, Direktor von Aeroflot, am Donnerstag, dem 23. Dezember 2010, bekannt. Sukhoi will die ersten Superjet 100 im März an Aeroflot ausliefern, geplant war Ende 2010. Sukhoi spricht bei ihrem neuen Verkehrsflugzeug bereits von 150 bestellten Einheiten. Der Superjet wird in Kürze die Zulassung erhalten.