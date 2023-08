Malev will SuperJet 100 kaufen

An der Paris Air Show gab SuperJet International bekannt, dass Malev 30 SuperJet 100 kaufen will.

Der Auftrag würde einem Marktwert von rund einer Milliarde US Dollar entsprechen. Die ungarische Malev unterzeichnete gestern an der Paris Air Show eine Absichtserklärung zum Kauf von 30 dieser modernen Kurzstreckenverkehrsflugzeuge. Der SuperJet 100 wurde durch die russische Flugzeugschmiede Sukhoi entwickelt und wird in Zusammenarbeit mit der italienischen Alenia Aeronautica auf den internationalen Märkten vertrieben. Der SuperJet 100 befindet sich momentan noch in der Flugerprobung und erwartet die Zulassung Ende Jahr. Malev würde die SuperJet 100 in einer Konfiguration von 98 Sitzplätzen kaufen und ab 2011 einsetzen. Link: SuperJet International