Suchoi erwartet Superjet Zulassung im Dezember

Der russische Superjet 100 soll nach aussagen von Suchoi im Dezember 2009 die russische Zulassung erhalten.

Die Geschäftsleitung des russischen Flugzeugbauers ist zuversichtlich, das Lufttüchtigkeitszeugnis für ihr neues Kurzstreckenverkehrsflugzeug Superjet 100 bis im Dezember 2009 erlangen zu können. Die Maschine würde zuerst in Russland zugelassen werden und ab Dezember an Aeroflot geliefert. Das Flugtestprogramm läuft mit zwei Testflugzeugen momentan auf Hochtouren und schreitet problemlos vonstatten. Laut Suchoi liegen für den modernen Superjet 100 98 Bestellungen vor. Die Maschine wird in enger Zusammenarbeit mit Alenia gebaut und vermarktet. Auch der Superjet von Suchoi liegt ausserhalb des ursprünglich geplanten Zeitplanes.