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Reportagen

Concorde in Leipzig Landung
Als die Concorde in Leipzig landete – eine Sensation von 1986
Reportagen
Geschichte

25.03.2026 RK

Als die Concorde in Leipzig landete – eine Sensation von 1986

Am 18. März 1986 schrieb der Flughafen Leipzig-Schkeuditz (heute Leipzig/Halle) Geschichte: Erstmals landete eine Concorde der Air France in der DDR – ein Ereignis, das Tausende in seinen Bann zog.

Corsair F4 U Pict1
Vought F4U Corsair
Reportagen
Airpower

10.12.2025 RK

Vought F4U Corsair

Die trägergestützte Vought F4U Corsair war im Zweiten Weltkrieg eines der besten Kampfflugzeuge, mehr als 12.500 Maschinen wurden gebaut.

Fleet Air Arm Museum Pict1
Fleet Air Arm Museum Yeovilton
Reportagen
Museen

12.08.2023 RK

Fleet Air Arm Museum Yeovilton

Auf der Royal Naval Air Station in Yeovilton liegt eines der größten Luftfahrtmuseen, das die Luftfahrt der Seestreitkräften zum Thema hat. Das Royal Navy Air Arm Museum ist immer wieder einmal einer Reise wert.

Flugtagkatastrophe Von Ramstein
Buch zur Flugtagkatastrophe in Ramstein
Reportagen
Geschichte

03.08.2023 RK

Buch zur Flugtagkatastrophe in Ramstein

Im August jährt sich das Flugtagunglück von Ramstein mit mindestens 70 Toten und hunderten Verletzten zum 35. Mal. Nun ist das wohl erste und bislang auch einzige umfassende Buch zu diesem Thema erschienen.

Skyguide Tower Bern Belp
Skyguide präsentiert Ausflugtipps ohne abzuheben
Reportagen
Airliner

19.07.2023 RK

Skyguide präsentiert Ausflugtipps ohne abzuheben

Die Flugsicherung Skyguide hat Tipps mit zahlreichen interessanten Ausflugszielen zu Flugplätzen in der Schweiz veröffentlicht und zeigt damit auch Reisemöglichkeiten, ohne abzuheben auf.

Fluggesellschaften COMECON Staaten
Neuauflage Luftfahrt in den COMECON Staaten
Reportagen
Geschichte

18.07.2023 RK

Neuauflage Luftfahrt in den COMECON Staaten

Prof. Dr. Dr. Kneifel hat seine drei führenden Publikationen über die Zivilluftfahrt und das Luftverkehrsrecht in einem umfassenden Gesamtwerk zusammengefasst, dabei ist ein interessantes Buch entstanden.

AERO Friedrichshafen
Ultraleichtflugzeuge an der AERO
Reportagen
General Aviation

05.04.2023 RK

Ultraleichtflugzeuge an der AERO

Die Ultraleichtflugzeuge sind alles andere als Leichtgewichte und stehen häufig für hohe Innovation ein. Die Ultraleichten nehmen an der AERO einen hohen Stellenwert ein.

Montrose Air Station Spitfire
Montrose Air Station
Reportagen
Geschichte

01.03.2023 RK

Montrose Air Station

Im vergangenen April führte uns ein Besuch nach Montrose in Schottland, dort liessen wir es uns nicht nehmen, das Montrose Air Station Heritage Center zu besuchen.

Antonov An-225 Mriya komplett zerstört
Russland Ukraine Krieg
Reportagen
Airpower

24.02.2023 RK

Russland Ukraine Krieg

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert nun schon seit einem Jahr, ich habe mich dazu noch nicht geäussert, finde es traurig, dass so etwas in Europa heute noch stattfindet.

Faszination Modellbau Friedrichshafen
Faszination Modellbau Friedrichshafen
Reportagen
Modellflug

30.10.2022 RK

Faszination Modellbau Friedrichshafen

Die Faszination Modellbau Friedrichshafen mit der Internationalen Modellbahn-Ausstellung und dem Echtdampf-Hallentreffen, vom 4. bis 6. November 2022, ist startklar.

F-5E Tiger II Tactical Air
F-5 Tiger II mit Garmin Cockpit
Reportagen
Airpower

08.08.2022 PSEN

F-5 Tiger II mit Garmin Cockpit

Garmin wird die F-5 Tiger II Kampfflugzeuge von Tactical Air Support Inc. mit einem Garmin 3000 nachrüsten, für die Piloten lässt diese Avionik keine Wünsche mehr offen.

C-130J Super Hercules Deutschland Erstflug
Die C-130J Super Hercules in der Bundeswehr
Reportagen
Airpower

07.02.2022 RK

Die C-130J Super Hercules in der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat einen interessanten Artikel über die Beschaffung ihrer sechs C130-J Super Hercules veröffentlicht, hier erfährt man, wie und zu welchem Zweck die Militärtransporter beschafft werden.

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