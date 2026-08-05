Ryanair mit soliden Julizahlen

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjuli konnte Ryanair erneut zulegen, im Juli 2026 nutzten sieben Prozent mehr Fluggäste den größten Low-Cost-Carrier Europas.

Im Juli konnte Ryanair 22,2 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli frequentierten noch 20,8 Millionen Fluggäste die Maschinen von Ryanair. Die Flugzeuge waren im Juli bei mehr als 120.800 Flügen zu 96 Prozent ausgelastet, ein Jahr zuvor lag die durchschnittliche Auslastung im Juli ebenfalls bei hohen 96 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 213,2 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das waren fünf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet, gleichauf wie im Vorjahr.