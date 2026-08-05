Kolumbien bestellt 2 Embraer KC-390

Embraer KC-390 für Kolumbien (Foto: Embraer)

Kolumbien hat sich als dreizehnter Kunde für den Embraer KC-390 Millenium Transporter entschieden, die Maschinen sollen die bestehenden Transportkapazitäten ergänzen oder ersetzen.

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer kann sich für den Millenium Transporter über einen weiteren Kunden freuen, Kolumbien hat für die Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) zwei Embraer KC-390 Transport- und Tankflugzeuge in Auftrag gegeben. Neben den beiden Flugzeugen wurden auch die üblichen Dienstleistungen wie Logistik, Training und Offsetleistungen in den Vertrag eingehandelt. Die KC-390 Millenium Transporter können für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet werden, sie sind flexibel als Transporter für militärische wie humanitäre Aufgaben geeignet und können auch als Tankflugzeuge verwendet werden. Embraer unterstreicht auch die Fähigkeit, bei Kampfeinsätzen flexibel mit dem Saab Gripen zusammenwirken zu können. Kolumbine hat kürzlich bei Saab 17 Gripen E/F Kampfflugzeuge gekauft.