Mit LOT Polish Airlines nach Hanoi

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: LOT)

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines baut das Streckennetz nach Asien weiter aus und fliegt ab dem 31. März 2027 in zehn Stunden 25 Minuten neu nonstop nach Hanoi.

Die vietnamesische Hauptstadt wird nach Bangkok, Delhi. Seoul und Tokio das fünfte Reiseziel in Fernost, das die polnische Fluglinie mit ihrem weltweiten Drehkreuz, dem Chopin Flughafen in Warschau, verbindet. LOT Polish Airlines bedient die neue Route dreimal pro Woche mit modernen Boeing 787 Dreamlinern.

Warschau-Hanoi

Jeden Montag, Mittwoch und Freitag: Abflug mit in Warschau LO 61 um 15:05 Uhr, Ankunft in Hanoi am nächsten Tag um 6:35 Uhr Ortszeit

Hanoi-Warschau

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag: Abflug mit in Hanoi LO 62 um 8:25 Uhr, Ankunft in Warschau um 14:40 Uhr Ortszeit

Auf den Hanoi-Flügen haben die Gäste die Wahl zwischen den Serviceklassen LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class. LOT Polish Airlines ist außerdem vollintegrierter Miles-&-More-Partner, so dass Fluggäste auch auf dieser neuen Strecke Meilen sammeln und einlösen können.

Kurze Umsteigezeiten in Warschau

Von der neuen Verbindung nach Hanoi profitieren auch Reisende ab Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgrund der attraktiven Flugzeiten auf den Hin- und Rückflügen sowie dank der kurzen Wege am Chopin-Flughafen Warschau. Beispielsweise dauert die Reise von Berlin oder Hamburg über Warschau nach Hanoi nur etwas mehr als 14 Stunden.

Flugbeispiele nach Hanoi über Warschau:

Ab Berlin

Abflug um 11:20 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 14:15 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Düsseldorf

Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 15:10 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Frankfurt

Abflug um 10:40 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 14:55 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Genf

Abflug um10:30 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 15:05 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg

Abflug um 11:25 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 14:10 Stunden Gesamtreisezeit

Ab München

Abflug um 10:00 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 15:35 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Wien

Abflug um 9:15 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 16:20 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Zürich

Abflug um 10:30 Uhr, Ankunft in Hanoi um 6:35 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 15:05 Stunden Gesamtreisezeit

Neues faszinierendes Reiseziel

„Vietnam ist eines der Länder Asiens, das sich besonders dynamisch entwickelt", sagt Robert Ludera, Chief Commercial Officer bei LOT Polish Airlines. „Als Reiseziel überzeugt das Land mit seinen außergewöhnlichen kulturellen Stätten und Naturschätzen, mit einem hohen Maß an Authentizität, exzellenter Küche und großer landschaftlicher Vielfalt, die von der quirligen Millionenmetropole Hanoi bis zur weltberühmten Halong-Bucht reicht."

Hanoi liegt im Norden Vietnams und ist mit etwa 8,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Der Hoan-Kiem-See, an dessen Ufer die Einwohner Hanois gerne joggen oder sich zum Tai-Chi treffen, sollte auf keinem Besucherprogramm fehlen, ebenso wenig das Altstadtviertel, die Tran-Quoc-Pagode am Westsee und das Ho-Chi-Minh-Mausoleum. Hanoi gilt als ein Paradies für Foodies, wobei das Streetfood mit der traditionellen Suppe Pho, den Reismehlrollen Banh cuon und den Banh mi-Sandwiches besonders hervorzuheben sind. Zudem ist Hanoi ein guter Ausgangspunkt, um weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie die Halong-Bucht, die Reisterrassen von Sa Pa oder die faszinierende Landschaft von Ninh Binh zu entdecken.

Die neuen Flüge nach Hanoi sind ab sofort über alle gängigen Vertriebswege buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com sowie über [email protected].

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die elftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.