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Copa Airlines Boeing 737 MAX 9
Copa Airlines präsentiert Julizahlen
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Airliner

12.08.2026 PS

Copa Airlines präsentiert Julizahlen

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Julizahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.

Avinor Bergen Lufthavn Flesland.jpg
Norwegens Flughäfen präsentieren Junizahlen
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12.08.2026 PS

Norwegens Flughäfen präsentieren Junizahlen

Die Avinor-Flughäfen in Norwegen verzeichneten im Juli 5,1 Millionen Passagiere, der internationale Passagierverkehr gilt dabei als Wachstumsmotor.

Flughafen Wien Bild Take Off
Der Umweltfonds des Flughafen Wien startet Förderaufruf
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12.08.2026 PS

Der Umweltfonds des Flughafen Wien startet Förderaufruf

Im Vordergrund stehen dabei Projekte und Initiativen, die einen nachhaltigen Beitrag für Umwelt, Forschung und Lebensqualität in der Flughafenregion leisten.

Airport Leipzig Halle
Informationen zur Drohnensichtung am 05.08.2026 auf dem Flughafen Leipzig/Halle
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12.08.2026 PS

Informationen zur Drohnensichtung am 05.08.2026 auf dem Flughafen Leipzig/Halle

In der Nacht zum 5. August 2026 wurde der Flugbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle um 00:05 Uhr aufgrund einer Drohnensichtung eingestellt.

Airport Frankfurt 5
BARIG kritisiert zu hohe Standortkosten
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12.08.2026 PS

BARIG kritisiert zu hohe Standortkosten

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres registrierten die deutschen Flughäfen 97,7 Millionen Passagiere – wiederum fast ein Prozent weniger als noch im ersten Halbjahr 2025.

Lufthansa Technik AVATAR
Lufthansa Technik begrüßt neue Nachwuchstalente
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12.08.2026 PS

Lufthansa Technik begrüßt neue Nachwuchstalente

Während Lufthansa Technik in diesem Jahr auf 70 Jahre Ausbildungsgeschichte zurückblickt, beginnt für zahlreiche junge Menschen ein ganz persönliches neues Kapitel.

Lufthansa Boeing B747-8
Lufthansa Group startet mit kostenfreiem Highspeed-Internet von Starlink
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11.08.2026 PS

Lufthansa Group startet mit kostenfreiem Highspeed-Internet von Starlink

Eine neue Ära beginnt: Nächste Woche hebt zum ersten Mal ein Flugzeug der Lufthansa Group mit der derzeit schnellsten verfügbaren Inflight-Internetverbindung für Flugpassagiere ab.

Leav in Cgn.jpg
Mit LEAV Aviation von Köln Bonn nach Aleppo
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11.08.2026 PS

Mit LEAV Aviation von Köln Bonn nach Aleppo

Neue Verbindung nach Syrien: LEAV Aviation nimmt am Köln Bonn Airport ab dem 17. August Flüge nach Aleppo auf.

Flughafen Nürnberg
Ausbildungsstart 2026 am Airport Nürnberg
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11.08.2026 PS

Ausbildungsstart 2026 am Airport Nürnberg

Am Airport Nürnberg beginnt für vier junge Menschen in Kürze ein neuer Lebensabschnitt: Mit dem Start ins Ausbildungsjahr 2026 nehmen die Nachwuchskräfte am 1. September ihre berufliche Laufbahn an einem der vielfältigsten Arbeitsorte der Region auf.

Finnair Airbus A330
Finnair präsentiert Julizahlen
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10.08.2026 PS

Finnair präsentiert Julizahlen

Im Juli 2026 stiegen bei Finnair 1,243 Millionen Fluggäste zu, das waren 9,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Volotea Berlin Brandenburg
Im Juli reisten 2,46 Millionen Passagiere via BER
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10.08.2026 PS

Im Juli reisten 2,46 Millionen Passagiere via BER

Ferienzeit ist Reisezeit: Im vergangenen Juli nutzten insgesamt 2,46 Millionen Menschen den Flughafen Berlin Brandenburg.

Ryanair Nue Airport.jpg
Neu ab Nürnberg: Ryanair startet nach Agadir
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10.08.2026 PS

Neu ab Nürnberg: Ryanair startet nach Agadir

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg erweitert gemeinsam mit Ryanair das Streckennetz nach Marokko: Ab dem kommenden Winterflugplan nimmt die irische Fluggesellschaft die Küstenstadt Agadir neu ins Programm auf.

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