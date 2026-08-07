Emirates sucht Kabinencrews in Deutschland

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates sucht neues deutschsprachiges Kabinenpersonal und veranstaltet im August 2026 sowie im September Recruitment Open Days in Deutschland.

Die Bewerbertage finden am 17. August in München, 23. August in Berlin, 25. August in Hamburg sowie am 19. September in Dortmund statt. Beginn ist jeweils um 9 Uhr. Interessierte erhalten vor Ort Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei der Fluggesellschaft, zum Leben und Arbeiten in Dubai sowie zum Auswahlverfahren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Online-Registrierung bei Emirates auf der Webseite wird jedoch empfohlen. Bewerberinnen und Bewerber sollten einen englischsprachigen Lebenslauf sowie ein aktuelles Foto mitbringen.

Emirates Cabin Crew Mitglieder (Foto: Emirates)

Das Kabinenpersonal von Emirates übernimmt neben dem Bordservice auch Aufgaben in den Bereichen Sicherheit und Notfallmanagement. Neue Crewmitglieder absolvieren ihre Ausbildung im Emirates Training Centre in Dubai. Die Airline beschäftigt Kabinenpersonal aus 150 Nationen und betreibt nach eigenen Angaben die weltweit größte Flotte von Airbus A380, Boeing 777 und Airbus A350. In Deutschland fliegt Emirates täglich ab Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg.

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