Widerøe meldet Julizahlen

Embraer Widerøe (Foto: Embraer)

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Juli 2026 insgesamt 359.921 Passagiere, das waren ein Prozent weniger als im Juli des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2026 verglichen mit dem Vorjahresjuli von 200 Millionen Sitzplatzkilometer auf 201 Millionen Sitzplatzkilometer um ein Prozent aufgebaut, die Nachfrage ist mit 163 Millionen Sitzplatzkilometern gleich wie im Vorjahresjuli geblieben. Die Auslastung erreichte im Juli 80,8 Prozent und hat sich dabei um 0,6 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft Norwegens und Tochter von Norwegian Air Shuttle 4,173 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent. Die Flugzeuge waren zu 72,9 Prozent ausgelastet, 0,7 Prozentpunkte weniger stark als ein Jahr zuvor.