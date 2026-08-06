Neue Azubis am HAJ gelandet!

Neue Azubis am HAJ gelandet! (Foto: Hannover Airport)

Erstmals starten zwei Auszubildende zur Immobilienkauffrau am Flughafen. Zwölf junge Menschen sind am vergangenen Montag am Hannover Airport in das Berufsleben gestartet.

Fünf Azubis beginnen Ihre Ausbildung bei der Flughafengesellschaft, sechs bei der AirITSystems GmbH und einer bei der Aircargo Services Hannover GmbH. Die neuen Auszubildenden wurden im Auswahlverfahren aus über 400 Bewerbungen ausgewählt und viele von ihnen kommen aus der Nachbarschaft des Flughafens.

Neben den Kaufleuten für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik und Werkfeuerwehrmänner starten in diesem Jahr erstmals auch zwei Auszubildende als Immobilienkauffrauen.

In den ersten Ausbildungstagen wird die neue Generation mit den Welcome Days optimal auf den Berufseinstieg vorbereitet. Dabei erhalten die Azubis spannende Einblicke in die Flughafenwelt und ihren zukünftigen Arbeitsalltag. Es stehen unter anderem die Sicherheitsschulung, Erste-Hilfe-Kurs, Vorträge und das Kennenlernen der Geschäftsführung und der Kollegen auf dem Plan.

Für die jungen Leute eine spannende Zeit. Es warten vielfältige Aufgaben in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen des einzigartigen Flughafenumfeldes auf sie.

Alle Informationen zum Thema Ausbildung am Hannover Airport finden Interessierte auf www.haj-azubi.de.

Der Hannover Airport heißt alle Azubis in der Airport-Familie herzlich willkommen und wünscht viel Erfolg und eine spannende Zeit am HAJ!