Airbus A321neo als Boeing 757 Ersatz

Icelandair Boeing 757-200 (Foto: Icelandair)

Die bewährten Boeing 757-200 erreichen langsam ein Alter, wo man sie mit moderneren Mustern ersetzen muss, ein gleichwertiger Ersatz ist jedoch nicht in Sicht und lässt sich in naher Zukunft wohl auch nicht so einfach finden.

In dem Marktsegment der Boeing 757 waren keine direkten Konkurrenzmuster positioniert worden. Die 757 bediente sich des Rumpfquerschnitts der Boeing 727 und war als direkter Ersatz dieses bewährten dreistrahligen Jets gedacht. Die Boeing 757 kann je nach Konfiguration zwischen 178 bis 239 Fluggäste aufnehmen, der Erstflug fand am 19. Februar 1982 statt. Die 757-200 wurde während den 1980er und 1990er Jahren in grossen Stückzahlen hauptsächlich bei amerikanischen Fluggesellschaften und bei British Airways eingeführt, sonst fristete das effiziente Modell von Boeing eher ein Nischendasein.

Boeing 757-200 (Foto: Boeing)

Airbus möchte den A321neo im Segment der Boeing 757-200 positionieren

Die Marketingstrategen von Airbus sehen für ihren bewährten Airbus A321 mit der Sharklet-Modifikation oder dem Airbus A32neo ein grosses Potential und möchten bei den amerikanischen Airlines damit die Boeing 757-200 ablösen. Der A321 mit Sharklets wird 3,7 Prozent effizienter als das Vorgängermuster und daher eine Reichweitenerhöhung von 120 Nautischen Meilen (222 km) erreichen. Der Airbus A321neo wird noch bessere Leistungswerte erreichen.

Airbus A321ceo (Foto: Airbus)

Bei der Reichweitenleistung ist die Boeing 757-200 unschlagbar

Obwohl die Boeing 757 grösser ist als der A321 und auch über eine grössere Reichweite verfügt, könnte der A321neo als Ersatz bei den grossen US 757 Betreibern in Frage kommen. Der A321neo oder der A321ceo mit der Sharklet-Option kann alle inneramerikanischen Routen bedienen, der Treibstoffverbrauch wäre pro Sitzplatz laut Berechnungen von Airbus um 17 bis 20 Prozent tiefer als bei der 757. Auf den Transatlantikrouten kann es der A321 gegen die Boeing 757 jedoch nicht aufnehmen, hier kann die 757 Strecken von bis zu 7.300 Kilometern überwinden, wenn man die 757-200 mit Winglets modifiziert, kann sie sogar Streckenlängen von bis zu 8.300 Kilometer erreichen.

Airbus A321neo (Foto: Airbus)

Wir sagen der Boeing 757-200 eine lange Zukunft voraus

Wir denken, dass die Boeing 757-200 für viele weitere Jahre im Einsatz bleiben wird, da kein anderes Flugzeug bewusst und geplant in dieses Segment positioniert worden ist. Falls das Muster nach weiteren zehn bis fünfzehn Dienstjahren an ihre strukturelle Altersgrenze stösst, räumen wir dem A321neo oder der Boeing 737 MAX9 gute Nachfolgechancen ein, obwohl die beiden Typen das ganze Profil der Boeing 757 nie vollständig abdecken werden können. Es ist jedoch fraglich, ob Boeing in naher Zukunft einen Boeing 757-200 Ersatz lancieren wird.

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Technische Daten des Airbus A321neo

Spannweite: 35,8 m Länge 44,51 m Kabinenbreite: 3,7 m Höhe: 11,76 m Sitzplatzkapazität: 185 bis 240 Maximales Startgewicht: 93,5 Tonnen Maximales Landegewicht: 79,2 Tonnen Maximale Tankkapazität: 29.560 Liter Maximale Reichweite A321neo: 6.850 Kilometer Maximale Reichweite A321ceo mit Sharklets: 5.950 Kilometer

Technische Daten Boeing 757-200

Spannweite: 38,05 m Länge 47,32 m Kabinenbreite: 3,5 m Höhe: 13,6 m Sitzplatzkapazität: 200 bis 228 Maximales Startgewicht: 115,680 Tonnen Maximales Landegewicht: 95,250 Tonnen Maximale Tankkapazität: 43.490 Liter Maximale Reichweite ohne Winglets: 7.300 Kilometer Maximale Reichweite mit Winglets: 8.300 Kilometer

Artikel: Capt. Robert Kühni