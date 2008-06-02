Boeing konnte 75. Boeing 777 an ILFC ausliefern

Am 30. Mai konnte die Flugzeug Leasing Gesellschaft ILFC ihre 75. Boeing 777 übernehmen. Die Boeing 777-300ER wird an Cathay vermietet.

Boeing bezeichnet es als weiteren Meilenstein in der Geschichte, ihres am Markt sehr erfolgreich eingeführten zweimotorigen Riesen Boeing 777. ILFC hat seit 1992 insgesamt 79 Boeing 777 bestellt und ist somit der grösste Kunde dieses Langstreckenverkehrsflugzeugs. Cathay Pacific betreibt mit dieser 777 nun 25 Stück dieses effizienten Flugzeugs und wird weitere 22 Boeing 777-300ER erhalten.