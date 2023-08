Egypt Air bestellt 2 Boeing 777

Egypt Air will ihre Flotte erweitern und ihren Langstreckenservice mit vorläufig zwei Boeing 777-300ER aufrüsten.

Zuvor war die Bestellung auf Boeings Website erschienen, jedoch ohne Angabe des Käufers. Nun hat Egypt Air bekannt gemacht, dass sie zwei 777-300ER im Wert von US$ 529 Millionen kaufen will. Überzeugt hat sie die hohe Treibstoffeffizienz der Maschine sowie die grosse Cargo-Kapazität. Seit dem 11. Juli ist Egypt Air offzielles Mitglied der Star Alliance und bietet wöchentlich 1.624 Flüge nach weltweit 69 Destinationen an. Im Januar 2010 leased die Airline ihre erste Boeing 777-300ER, drei weitere sollen im Laufe des Jahres folgen. Bei Boeing sind mehr als 355 Bestellungen im Wert von über US$ 91 Milliarden für die 777 ausstehend.