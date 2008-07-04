Egypt Air kauft Flugzeuge von Boeing und Airbus

Wie gestern, Donnerstag, bekannt gegeben wurde, plant die staatliche Fluggesellschaft Egypt Air den Kauf von fünf Flugzeugen von Boeing und Airbus.

Die Fluggesellschaft regelte die Finanzierung von zwei Boeing 777 und drei Airbus A330. Den preis für die Flugzeuge gab Egypt Air nicht bekannt. Durch den Erwerb der neuen Maschinen werden acht Boeing 777 und elf Airbus 330 Flugzeuge in Besitz von Egypt Air sein.

Die Fluggesellschaft wurde 1932 gegründet und fliegt insgesamt 60 Städte an. Sie hat sich als Ziel gesetzt, bis im Jahr 2011 elf Millionen Passagiere zu transportieren, im Jahr 2007 waren es noch 6.5 Millionen. Sie will bis 2013 insgesamt 75 Flugzeuge besitzen.