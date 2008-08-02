British Airways kauft weitere Boeing 777

British Airways gab am Freitag bekannt, dass sie sechs weitere Boeing 777-300ER kauft und vier Kaufoptionen für das zweimotorige Verkehrsflugzeug ersteht.

Die britische Fluggesellschaft kauft nur zwei Flugzeuge bei Boeing, die anderen vier Maschinen werden über GECAS beschafft. Eine Boeing 777-300ER entspricht einem Marktpreis von etwa 250 Millionen US Dollar. Die 777 verbraucht gegenüber der viermotorigen Boeing 747-400 etwa 23 Prozent weniger Treibstoff. British Airways betreibt bereits 42 Boeing 777-200, die etwas kleiner ist als die neu bestellten 777-300ER. Die Flugzeuge werden ab 2010 an British geliefert.