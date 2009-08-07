EgyptAir tauscht Boeing 777 gegen Boeing 737

EgyptAir und Boeing gaben gestern bekannt, dass die Airline sich entschlossen hat, eine frühere Bestellung für zwei 777 in eine für acht 737-800 umzuwandeln.

Die erste Bestellung war bereits auf der Homepage der Flugzeugherstellerin publiziert worden, jedoch ohne Namensnennung der Kundin. Die Airline hat bereits sieben 737-800 im Einsatz und sollte noch in diesem Jahr fünf weitere erhalten. Vom Typ 777 besitzt Egypt Air fünf Stück, im nächsten Frühjahr sollten sechs 777-300ER geliefert werden. Ihre Wachstumsstrategie basiere auf der Expansion im afrikanischen Markt: Egypt Air verfolge einen Flottenplan, der es ihr erlauben werde, ihr Regionales Marktangebot zu erweitern und ihren Kunden gleichzeitig vermehrte internationale Verbindungen anbieten zu können. Egypt Air trat im Juli 2008 der Star Alliance bei.