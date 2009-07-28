Turkish Airlines bestellt sieben 777-300ER

Boeing hat von Turkish Airlines eine Bestellung für sieben weitere 777-300ER Maschinen erhalten. Insgesamt erwartet die Airline nun zwölf Flugzeuge dieses Typs.

Das Mitglied der Star Alliance hatte im März bereits eine Bestellung über fünf 777-300ER bekannt gemacht und Boeings Buchungen bestätigten den Deal Ende April. Nun meldet Boeing, dass sie einen Vertrag über den Kauf von sieben weiteren Maschinen im Wert von US$1,9 Milliarden mit Turkish Airlines hat abschliessen können. Die Flugzeugherstellerin werde ihre Liste Ende Juli dementsprechend aktualisieren. Die 777-300 sind alle mit General Electric GE90 Motoren ausgestattet. Die Airline erwägt neben dem Kauf des 777 Typs auch die Boeing 787, sowie den Airbus A350. Anlässlich der Paris Air Show unterzeichnete sie einen provisorischen Vertrag zum Kauf von sieben Airbus A330-200 und -300.

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