EgyptAir in Star Alliance Farben

Boeing lieferte am Montag eine neue Boeing 737-800 an EgyprAir. Die Maschine ist in den Farben von Star Alliance gehalten.

Seit dem 11. Juli ist die ägyptische Fluggesellschaft EgyptAir als 21. Vollmitglied in der Star Alliance. Bei der neuen 737-800 handelt es sich um das dritte Flugzeug dieses Typs, der an EgyptAir geliefert wurde.