Discover Airlines wird ausgezeichnet

Discover Airlines Airbus A330

Nicht mal ein Jahr ist die Marke Discover Airlines alt, als der Ferienflieger am Donnerstag in Berlin bei einer feierlichen Zeremonie den German Brand Award in der Hauptkategorie „Excellence in Brand Strategy & Creation“ zwei Mal verliehen bekommt.

In der Kategorie „B2C Brand Strategy“ und in der Kategorie „Brand Strategy of the Year“ konnte die Strategie zum Rebranding, die gemeinsam mit Scholz & Friends erarbeitet wurde, überzeugen. Der German Brand Award prämiert einmal im Jahr starke und erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Im Fall von Discover Airlines stehen insbesondere Markenstrategie, Konzept und Kampagne im Vordergrund.

„Die Auszeichnungen sind ein Höhepunkt für unser gesamtes Team. Wir sind stolz darauf, dass es uns in weniger als einem Jahr gelungen ist, Discover Airlines als starke, sympathische Ferienmarke auf dem Markt zu etablieren und sie mit den Attributen Qualität, Freude und Leichtigkeit aufzuladen. Die Menschen fliegen mit uns in die beste Zeit des Jahres, das soll sich auch im Markenauftritt widerspiegeln. Die Preise sind für uns eine wunderbare Anerkennung und ein Ansporn, unseren Weg mit derselben Leidenschaft und Begeisterung für starke Marken fortzusetzen,“ sagt Maximilian Meintgens, Director Product & Marketing.

Der Ferienflieger, der zuvor unter der Marke Eurowings Discover bekannt war, hat am 5. September 2023 der Öffentlichkeit seinen neuen Markenauftritt präsentiert. Das Design von Discover Airlines ist von Farben und Elementen inspiriert, die an Urlaub erinnern und Fernweh wecken. Der Verlauf der Farben erinnert an die Aussicht aus dem Flugzeugfenster zum Horizont oder an den Blick aufs Meer. Die blaue Farbwelt steht zudem für Qualität und die Verbundenheit zur Lufthansa Group.

Der German Brand Award ist eine renommierte Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er wird vom Rat für Formgebung initiiert und vom German Brand Institute organisiert. Jährlich prämiert ein Expertengremium aus Markenwirtschaft und -wissenschaft herausragende Markenstrategien und kreative Markenführung. Der Award fördert nicht nur die Gewinner, sondern auch ihre jeweiligen Branchen und genießt große internationale Resonanz.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 27 Flugzeugen und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.