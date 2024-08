Discover Airlines einigt sich mit Personal

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Discover Airlines und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf Tarifverträge für die knapp 500 Cockpit- und 1400 Kabinen-Mitarbeitenden geeinigt.

Die Tarifverträge gelten ab dem 01. Juli 2024 und sind bis 31. Dezember 2027 gültig. Es handelt sich um eine Ersttarifierung der jungen Airline, die ihren Flugbetrieb im Sommer 2021 aufgenommen hat.

Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines

Der Abschluss ist eine gute Nachricht für unsere Mitarbeitenden und unsere Gäste und markiert als Ersttarifierung einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte unserer jungen Airline. In intensiven, teilweise auch sehr kontroversen, letztlich aber konstruktiven Verhandlungen, konnten wir ein belastbares Tarifwerk für unsere Mitarbeitenden vereinbaren. Nicht ausblenden darf man dabei, dass der Abschluss auch mit deutlichen Kostenbelastungen und Einschränkungen unserer Planungsflexibilität einhergeht. Hier sind wir an die Grenzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gegangen. Dadurch, dass wir mit Verdi beide Berufsgruppen in einem Tarifwerk vereinen, hatten wir allerdings finanziell auch einen leicht größeren Gestaltungsspielraum, weil wir Komplexität im System vermeiden. Wichtig ist, dass wir uns jetzt gemeinsam mit den Mitarbeitenden wieder voll und ganz auf den weiteren Aufbau und die Positionierung unserer Airline im touristischen Marktsegment fokussieren.

Kernpunkte der Tarifverträge

Pauschale Erhöhung der bestehenden Gehaltsstufen für alle Kabinen-Mitarbeitenden ab 01. Juli 2024

Zusätzliche Stufensprünge innerhalb der bestehenden Vergütungssystematik für Cockpit-Mitarbeitende

Weitere Erhöhung der Gehälter in Kabine und Cockpit um jeweils 5 Prozent pro Jahr ab Mai 2025

Einführung jährlicher Sonderzahlungen

Mehr planbare Freizeit und Dienstplanstabilität, u.a. durch eine kontinuierliche Erhöhung von freien Tagen über die vereinbarte Laufzeit hinweg

Vereinbarung zur gemeinsamen Konfliktbewältigung durch Konfliktlösungsmechanismen wie Mediation und Schlichtung

Zahlungen, die mit dem Betriebsrat bereits in der Vergangenheit vereinbart wurden, bleiben auch in Zukunft bestehen. Dazu zählt eine ergebnisorientierte variable Vergütung (Erfolgsbeteiligung) für alle Discover Airlines Mitarbeitenden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 27 Flugzeugen und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.