Air Peace kauft Boeing 737 Max

Air Peace Boeing 737 MAX (Foto: Boeing)

Die nigerianische Air Peace hat am 13. September bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing zehn 737 MAX bestellt.

Die Verträge wurden laut einer Medienmitteilung von Boeing in Lagos unterzeichnet. Nach den aktuellen Listenpreisen haben die Flugzeuge einen Wert von mehr als 1, 1 Milliarden US Dollar. Air Peace hat ihren Hauptsitz in Lagos, Nigeria und betreibt neben anderen Flugzeugen insgesamt zwölf Boeing 737 unterschiedlicher Varianten. Für Langstreckenflüge hat die Airline kürzlich eine Boeing 777 eingeflottet.