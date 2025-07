Antonow An-2 geht bei Notlandung zu Bruch

Antonow An-2 (Foto: Sportfluggruppe Kashtak)

Eine russische Antonow An-2T musste am 6. Juli 2025 wegen Motorproblemen notlanden, neun Insassen zogen sich dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen zu.

Die Antonow An-2T startete am Sonntagmorgen, den 6. Juli 2025, auf dem Sportflugplatz Kashtak in Tschita zu einem Absetzflug für Fallschirmspringer. An Bord waren der Pilot, ein Ausbildner und neun Springer. Laut russischen Medienberichten hatte der Pilot mit einem Motorausfall zu kämpfen und setzte kurz nach dem Start zu einer Notlandung an. Die Landung in einem Waldgebiet verlief nicht gut, das einmotorige Flugzeug ging dabei zu Bruch. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und halfen so gut es ging. Neun der elf Insassen mussten mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Bei dem Unfall kam niemand ums Leben. Die russischen Behörden haben neben einer Flugunfalluntersuchung auch eine Strafuntersuchung eingeleitet.

Bruchlandung Antonow An-2T Kashtak in Tschita (Foto: Local Fire Brigade)

Das Flugzeug

Bei der Unfallmaschine handelt es sich um einen einmotorigen An-2T Doppeldecker. Die Maschine war in Russland auf die Kennung RF-00487 zugelassen und hat die Baunummer 1G236-31. Gebaut wurde die An-2 im Jahr 1989 in Polen bei PZL-Mielec. Das 1000 PS starke Nutzflugzeug wurde bei der Notlandung komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zu dem Unfallzeitpunkt gut.

Über die Antonov An-2