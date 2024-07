Discover Airlines erweitert Angebot in der Economy Class

Discover Airlines Airbus A330

Der Ferienflieger Discover Airlines bietet seinen Gästen in der Economy Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen ab sofort die Möglichkeit, vorab ein Premium Menü zu bestellen.

Das Menü, je nach Tageszeit ein Frühstück, Mittagessen oder Abendessen wird auf Porzellangeschirr serviert. Discover Airlines legt besonderen Wert darauf, den Einsatz von Plastik und Einwegmaterialien gering zu halten. Gäste können zwischen Fleisch und einer vegetarischen Variante wählen und das Menü bis 72 Stunden vor Abflug über die Website von Discover Airlines ab 16 EURO* hinzubuchen.

„Sich etwas gönnen gehört zur besten Zeit des Jahres dazu. Deshalb freuen wir uns, unseren Gästen in der Economy Class auf der Kurz- und Mittelstrecke jetzt die Möglichkeit zu bieten, im Voraus bereits ein Premium Menü zu bestellen,“ sagt Patrick Door, verantwortlich für das Bordprodukt bei Discover Airlines.

Wie bisher können Reisende zudem während des Fluges in der Onboard Bar aus fünf verschiedenen Gerichten wählen, darunter warme und kalte Speisen, Sandwiches und ein Kids Snack. Wer bereits vor Abflug bestellt, erhält 10% Rabatt und unterstützt die Airline damit bei ihrem Ziel, die Speiseabfälle so gering wie möglich zu halten.

Für Discover Airlines spielt die Reduktion von Abfällen seit jeher eine wichtige Rolle. So nutzt der Ferienflieger auf Kurz- und Mittelstreckenflügen immer schon ein KI-gesteuertes Beladungssystem, das basierend auf Parametern wie Tageszeit, Strecke und bisherigem Konsumverhalten die passende Menge an Bord liefert. Dies trägt dazu bei, Speiseabfälle zu minimieren und gleichzeitig die Bedürfnisse der Passagiere optimal zu erfüllen.

*Frühstück für 16 EURO, Mittagessen & Abendessen für 19 EURO

ÜberDiscoverAirlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 27 Flugzeugen und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.