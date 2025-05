Discover Airlines landet erstmals in Minneapolis

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines Flug 4Y52 ist am Freitag, den 02. Mai 2025, um 11:30 Uhr erstmalig von Frankfurt zum Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) gestartet.

Der Airbus A330 landete nach rund neun Stunden Flugzeit pünktlich um 14:05 Uhr amerikanischer Ortszeit. Vor Ort wurden Gäste und Crew herzlich empfangen. Von 02. Mai bis 24. Oktober bietet Discover Airlines vier wöchentliche Flüge von Frankfurt nach Minneapolis, immer dienstags, mittwochs, freitags und sonntags. Der Hinflug ist als Tagflug geplant, der Rückflug findet über Nacht statt. Mit den saisonalen Flügen während der Sommermonate und damit in der Hauptreisezeit, löst Discover Airlines die bisher ganzjährige Verbindung von Lufthansa aus Frankfurt ab.

Discover Airlines Flug Frankfurt Minneapolis (Foto: Discover Airlines)

Minneapolis liegt im Mittleren Westen der USA und ist die größte Stadt im US-Bundesstaat Minnesota, der an Kanada grenzt. Die Stadt ist reich an Kultur, Kunst und Architektur und gleichzeitig idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und Rundreisen durch die üppige unberührte Natur Minnesotas. Auch bekannt als „Land der 10.000 Seen“ und Heimat des legendären Mississippi Rivers, kommen Outdoor-Fans hier beim Wandern, Bootfahren und Campen voll auf ihre Kosten.

„Minneapolis ist eine tolle Ergänzung in unserem Streckennetz. Die Region steht für weite, unberührte Natur, unzählige Seen und Outdoor-Erlebnisse, die gerade in den Sommermonaten besonders gefragt sind. Immer mehr Menschen zieht es auf ihren Reisen in die Natur – und Minnesota bietet davon mehr als genug,“ sagt Marco Götz, Chief Commercial Officer von Discover Airlines.

Das neue Ziel ergänzt die bestehenden acht Nordamerika-Destinationen im Flugplan von Discover Airlines: Philadelphia, Orlando, Tampa Bay, Fort Myers, Las Vegas, Calgary, Halifax und Anchorage.

Flüge nach Minneapolis können über discover-airlines.com und lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 29 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.

Discover Airlines