Discover Airlines baut Langstreckenangebot aus

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines bietet Reisenden im kommenden Sommer ein erweitertes und vielseitiges Langstreckenangebot ab Frankfurt und München.

Insgesamt stehen 17 Langstreckenziele mit über 70 wöchentlichen Verbindungen im Sommerflugplan des Ferienfliegers.

Minneapolis ergänzt Nordamerika-Angebot

Ganz neu dabei: Minneapolis, die größte Stadt im US-Bundesstaat Minnesota, wird ab Mai 2025 viermal die Woche von Discover Airlines ab Frankfurt in rund neun Stunden Flugzeit angesteuert. Die Verbindung wurde bisher von Lufthansa geflogen. Minneapolis liegt zentral im Mittleren Westen der USA und dient als wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen der Ost- und Westküste. Die Region ist zudem bekannt für ihre unberührte Natur, über 10.000 Seen und den beeindruckenden Lake Superior, den größten Süßwassersee der Welt – ideal für Naturliebhaber und Outdoor-Fans.

Mit Minneapolis ergänzt Discover Airlines ihre bestehenden Nordamerika-Destinationen, darunter Philadelphia, Orlando, Tampa Bay, Fort Myers, Las Vegas, Calgary, Halifax und Anchorage. Teilweise werden Verbindungen dorthin aufgestockt. Zudem wurden Abflugzeiten optimiert, um sie noch besser auf die Bedürfnisse der Reisenden abzustimmen.

Afrika und Karibik weiter im Fokus

Im südlichen und östlichen Afrika setzt Discover Airlines weiterhin auf die beliebten Destinationen Mauritius, Windhoek, Victoria Falls, Mombasa, Sansibar und Kilimanjaro. Punta Cana und Cancún in der Karibik werden über den Winter hinaus ebenfalls im Sommer zweimal wöchentlich ab Frankfurt angeflogen.

Langstrecke ab München

Ab Sommer 2025 startet Discover Airlines auch von München auf der Langstrecke und stationiert dafür zwei Airbus A330 am zweitgrößten deutschen Drehkreuz. Die drei neuen Ziele Orlando (ab 3. März), Windhoek (ab 1. April) und Calgary (ab 12. April) waren bisher noch nie oder zuletzt vor vielen Jahren per Direktflug ab München erreichbar. Damit baut Discover Airlines ihre Präsenz als größter Ferienflieger am Standort München weiter aus. Alle Flüge starten aus Terminal 2.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 27 Flugzeugen und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.