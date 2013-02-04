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Turkish stockt Airbus A330 Auftrag auf

04.02.2013 BGRO
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Turkish Airlines hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus fünf weitere A330-300 bestellt und damit die Bestellung auf zwanzig Maschinen dieses zweimotorigen Großraumjets erhöht.

Turkish braucht die neuen Langstreckenjets, um ihr Mittel- und Langstreckenangebot von Istanbul aus auszubauen. Turkish Airlines hat 1984 ihren ersten Auftrag an Airbus erteilt und betreibt jetzt mehr als 100 Maschinen von Airbus. Die Airbus A330-300 Passagiermaschinen von Turkish Airlines sind für 28 Fluggäste in der Business Klasse und 261 Fluggäste in der Economy Klasse ausgelegt.
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