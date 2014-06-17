Turkish Airlines kauft weitere Boeing 737
17.06.2014 RK
Turkish Airlines hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing weitere fünfzehn Boeing 737 MAX in Auftrag gegeben.
Diese Bestellung entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 1,6 Milliarden US Dollar. Die zusätzlichen fünfzehn Boeing 737 MAX ergänzen den Grossauftrag über 75 Boeing 737 Flugzeuge, der im Mai 2013 abgeschlossen wurde. Turkish Airlines hat bei Boeing nunmehr 65 Boeing 737 MAX und mehr als fünfundzwanzig Boeing 737 NG Bestellungen offen. Auch zwanzig Boeing 777-300ER kann Boeing für Turkish Airlines noch bauen. Der türkische Flag Carrier betreibt bereits mehr als hundert Boeing 737 der neusten Generation und fünfzehn Boeing 777-300ER.