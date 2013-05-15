Turkish finalisiert Boeing Auftrag

Turkish Airlines hat ihren Großauftrag beim US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing finalisiert.

Am 14. Mai 2013 haben Boeing und Turkish Airlines den Abschluss des Kaufvertrags über eine Grossbestellung von 70 Mittelstreckenjets aus der 737 Familie bekannt gegeben. Der Auftrag im Wert von rund 6,9 Milliarden US Dollar wurde bereits am 9. April 2013 kommuniziert. In den Festauftrag hat Turkish Airlines 40 Boeing 737 MAX 8, 10 Boeing 737 MAX 9 und 20 Boeing 737-800 der neusten Generation eingehandelt. In dem Auftrag sind zudem Optionen für 25 weitere Boeing 737 MAX 8 enthalten.