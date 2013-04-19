SAS und Turkish Airlines mit Codeshare

SAS und Turkish Airlines haben ein Codeshare Abkommen geschlossen, mit dieser neuen Vereinbarung können Kunden aus Skandinavien leichter sechs Destinationen in der Türkei erreichen und Passagieren von Turkish wird der Marktzugang nach Skandinavien erleich

Die neuen Codeshare Flüge können von Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Göteborg, Helsinki, Aalborg und Billund nach Istanbul und von dort aus weiter nach Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman und Izmir gebucht werden. Umgekehrt können Kunden von Turkish Flüge zu mehr als 20 Städten in Skandinavien unter Turkish Airlines Code buchen. Die engere Zusammenarbeit gründet sich auf dem Wachstum des Tourismus und Handels zwischen beiden Regionen.