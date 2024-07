Turkish Airlines plant gratis Internetzugang

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Turkish Airlines will ab Ende 2025 für alle Passagiere während Flügen auf ihrem Streckennetz den Internetzugang gratis anbieten.

Turkish Airlines, die Fluggesellschaft arbeitet stetig daran, das Erlebnis während des Fluges durch die Integration neuester Entwicklungen und innovativer Technologien zu verbessern. Im Rahmen dieser Strategie arbeitet die Airline daran, allen Fluggästen ab Ende 2025 innerhalb von zwei Jahren einen kostenlosen, unbegrenzten, unterbrechungsfreien und schnellen Internetzugang zu bieten.

Im Zuge dieser Initiative plant Turkish Airlines, ihre bestehende Flotte mit den neuesten IFC-Technologien (In-Flight-Connectivity) nachzurüsten und die neuen Flugzeuge mit den effizientesten IFC-Technologien auszustatten. Auf diese Weise kann die Fluggesellschaft den IFC-Service, der derzeit in der Mehrheit ihrer Flotte angeboten wird, auf die gesamte Turkish-Airlines-Flotte ausweiten und allen Passagieren einen unbegrenzten, störungsfreien und schnelleren IFC-Service kostenlos zur Verfügung stellen.

Mit der Integration der neuen IFC-Technologien will Turkish Airlines die Erwartungen der Passagiere hinsichtlich ihrer digitalen Konsumgewohnheiten während der Reise erfüllen. Daher ist Turkish Airlines offen für die Zusammenarbeit mit allen Anbietern und verhandelt aktiv mit lokalen und internationalen Dienstleistern, die die besten IFC-Lösungen für die gesamte Flotte anbieten können. Darüber hinaus unterstützt Turkish Airlines türkische Unternehmen bei der Entwicklung von Lösungen für diesen Konnektivitätsdienst. In diesem Zusammenhang hat Turkish Airlines eine Absichtserklärung mit TCI Aircraft Interiors, einem zertifizierten Anbieter von Luftfahrtprodukten, und Turksat, einem regionalen Marktführer im Bereich Satellitentechnologie, unterzeichnet. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung unterstreicht, dass Turkish Airlines die Nutzung nationaler Kapazitäten in Erwägung zieht und türkische Unternehmen bei der Etablierung einer Präsenz im IFC-Sektor unterstützt.

Im Anschluss an die erforderlichen Machbarkeitsstudien werden alle Beteiligten an der Entwicklung eines Konzepts arbeiten, mit dem Ziel, die Absichtserklärung in eine endgültige Vereinbarung umzuwandeln. Turkish Airlines ist weiterhin bestrebt, den Passagieren ein Höchstmaß an Komfort zu bieten und die türkische Luftfahrtindustrie voranzubringen.

